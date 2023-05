Turquia tem segundo turno das eleições presidenciais neste domingo

Os turcos voltam às urnas no próximo domingo (28) para o segundo turno das eleições presidenciais, que podem reconduzir Recep Tayyip Erdogan ao cargo de presidente. Mas os resultados obtidos no primeiro turno por Kemal Kılıçdaroğlu, principal adversário do atual chefe de Estado, não deixam antever um desfecho simples.

O voto curdo pode ter papel relevante, pois a comunidade representa 10% da população. E essa tem sido uma das bases de Kemal Kılıçdaroğlu.

No segundo turno, o candidato da oposição adotou discurso contra os imigrantes, o que tem levado ao descontentamento dos curdos.

Apesar disso, o principal partido curdo continua a apelar ao voto em Kılıçdaroğlu, para evitar que Erdogan vença e torne o país uma ditadura completa, afirmam.

Os cursos, grupo étnico do Oriente Médio, é formado por cerca de 30 milhões de pessoas. A maioria, cerca de 14 milhões, vive no Leste da Turquia, numa região chamada de Curdistão turco. Os demais, cerca de 16 milhões, vivem no Iraque e em partes da Síria e do Irã.

