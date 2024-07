Venezuelanos protestam contra Maduro em todo o país; 4 pessoas morrem

O povo da Venezuela não aceita o resultado das eleições, Várias pessoas foram presas em todo o país em manifestações deflagradas após o anúncio da reeleição do presidente chavista para um terceiro mandato. Governistas convocam protesto pró-Maduro, que fala em ‘tentativa de desestabilização da Venezuela.

Neste momento 6 lideranças opositoras encontra-se exiladas dentro da embaixada da Argentina, dentre elas: María Corina Machado e Edmundo González.

Quatro pessoas morreram e outras 44 ficaram feridas durante as manifestações que tomaram ruas de diversas cidades da Venezuela desde segunda-feira (29), segundo ONGs que atuam no país.

Os manifestantes protestam contra o resultado que indicou vitória do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, após uma eleição tensa no fim de semana. A oposição e a comunidade internacional pedem a divulgação das contagens completas dos votos, em um processo que Maduro chamou de “tentativa de desestabilização” do país.

María Corina Machado e Edmundo González, da oposição, protestaram junto a uma multidão em frente à sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Caracas na tarde desta terça (30). Durante o ato, a principal opositora de Maduro reiterou que González venceu com 70% dos votos.

“Devemos agir de maneira pacífica. Não devemos cair nas provocações que eles (aliados do governo) nos colocam. O que eles querem é fazer os venezuelanos se enfrentarem. Conseguimos que Edmundo (Gonzalez) obtivesse 70% dos votos. Unimos um país; venezuelanos que antes acreditavam no chavismo estão conosco hoje”, disse Corina Machado.

Manifestantes levam panelas em ato contra Nicolás Maduro na cidade de Valencia, na Venezuela, em 29 de julho de 2024 — Foto: Jacinto Oliveros/AP Photo

Segundo a ONG Pesquisa Nacional de Hospitais, que monitora a crise hospitalar e centros de saúde da Venezuela, uma das mortes ocorreu em Caracas, outras duas em Aragua, no centro do país, e uma quarta na região de Yaracuy, no noroeste.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, pelo menos 749 pessoas foram detidas em protestos no país contra Maduro desde as eleições, no domingo (29).