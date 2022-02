Vladimir Putin ameaçou guerra nuclear se Ucrânia se juntar como membro da OTAN

O presidente russo alertou que seu país é um dos principais estados com armas atômicas. Ele argumentou que as nações europeias podem ser arrastadas para um conflito no qual “não haverá vencedores”, alertou.

O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou uma guerra nuclear se a Ucrânia se juntar como membro da OTAN. “Quero enfatizar mais uma vez. Eu tenho dito isso, mas gostaria muito que eles finalmente me ouvissem e fizessem com que isso chegasse ao público na imprensa, na televisão e online”, disse ele a repórteres.

E ele perguntou: “Eles entendem ou não que se a Ucrânia se juntar à OTAN e tentar retomar a Crimeia por meios militares, os países europeus serão automaticamente atraídos para uma guerra com a Rússia?”

Ele então advertiu: “ É claro que o potencial (militar) da OTAN e da Rússia é incomparável . Nós entendemos. Mas também entendemos que A Rússia é um dos principais estados nucleares, e para alguns componentes modernos ele até supera muitos . Não haverá vencedores. E você será arrastado para este conflito contra sua vontade. Eles nem terão tempo de piscar quando o Artigo 5 (defesa coletiva dos membros da OTAN) for executado.”

“Se a Ucrânia aderir à OTAN e tentar retomar a Crimeia por meios militares, os países europeus serão arrastados para um conflito militar com a Rússia.”, continuou Putin, que sublinhou que nesta “ não haverá vencedores ”.

Putin denunciou, após uma longa reunião realizada esta segunda-feira em Moscou com o presidente francês, Emmanuel Macron, que os países da OTAN “continuam a inundar a Ucrânia com armas” .

” Os países membros da OTAN (…) continuam a inundar a Ucrânia com armas avançadas e alocam recursos financeiros consideráveis ​​para a modernização do exército ucraniano, enviam especialistas e instrutores militares “, disse o russo em entrevista coletiva após seu encontro com Macron, em declarações coletadas pela agência de notícias Sputnik .

Putin explicou que levantou esta questão com o seu homólogo francês, ao mesmo tempo que advertiu que a Rússia “ não permitirá que a Ucrânia tente recapturar a Crimeia por meios militares ”.

Nesse sentido, Putin apontou para o governo ucraniano por “desperdiçar” a oportunidade de alcançar uma solução pacífica para o conflito nas regiões separatistas ucranianas de Donbass.

” Kiev continua a ignorar todas as oportunidades para uma recuperação pacífica da integridade territorial através do diálogo direto com Donetsk e Lugansk “, concluiu.

Com informações da Agência Sputnik

CONTINUAR LENDO:

Autoridades russas reconheceram que a invasão da Ucrânia seria mais difícil do que Vladimir Putin pensa

Aviso de Joe Biden a Vladimir Putin: “Se a Rússia invadir a Ucrânia, não haverá mais Nord Stream 2”

Senadores dos EUA querem que o governo Biden pare a “influência desestabilizadora” da Rússia e da China na América Latina