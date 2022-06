Xangai vai confinar milhões novamente para testes em massa de covid-19

Cinco dos distritos disseram que os moradores não seriam autorizados a deixar suas casas enquanto os testes fossem realizados. Um aviso divulgado pelo distrito de Changning descreveu a exigência de ficar em casa como “gerenciamento fechado” da comunidade que está sendo testada.

O alarme mais recente desencadeou uma corrida aos supermercados e plataformas online para estocar alimentos, já que os usuários do Weibo, semelhante ao Twitter da China, expressaram medo de que pudessem ficar presos por mais tempo, tendo apenas começado a voltar ao trabalho depois que o último lockdown foi suspenso, em 1º de junho.

Algumas áreas permaneceram isoladas ou retornaram rapidamente ao confinamento devido a infecções e seus contatos próximos.

“O complexo residencial próximo ao meu já foi fechado”, disse Zhang Jian, corretor de imóveis, 34 anos.

“Se houver teste em massa e outro caso positivo no complexo, isso terá sério impacto em nossa vida.”

Embora a taxa de infecção da China seja baixa para os padrões globais, o presidente Xi Jinping intensificou a política de tolerância zero contra a covid-19, que as autoridades dizem ser necessária para proteger idosos e o sistema médico, mesmo que outros países tentem viver com o vírus.