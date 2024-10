XVI Cúpula do BRICS (Kazan, 22 a 24 de outubro de 2024)

Por Devair G. Oliveira

Artigo principal: XVI Cúpula do BRICS – Em 3 de abril de 2023, o presidente russo V. Putin assinou um decreto sobre a realização da reunião de chefes de estado do BRICS de 2024 em Kazan . Paralelamente, foi aprovado o regulamento da comissão organizadora da reunião e do seu presidente; Putin nomeou o seu assistente Yuri Ushakov para este cargo [ 116 ] .

36 delegações de diferentes países chegaram à reunião em Kazan – de todos os países do BRICS, bem como do Azerbaijão , Arménia , Bielorrússia , Bolívia , Vietname , Cazaquistão , Congo , Malásia , Turquia e outros países. Dos nove membros do BRICS, sete foram representados pelos seus altos funcionários.

O evento contou com a presença do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres .

A declaração final adoptada na cimeira de Kazan continha propostas para a reforma da OMC ; reforma da ONU , incluindo o Conselho de Segurança ; a formação de um novo sistema bancário e de liquidação, uma nova moeda independente do dólar americano ; implementação de uma plataforma unificada de transporte e logística, bem como condenação de sanções discriminatórias de motivação política [ 117 ] .

Quais países querem aderir ao BRICS?

Depois de a associação (que incluía o Brasil, a Federação Russa, a Índia, a China e a África do Sul) se ter expandido este ano para incluir o Egipto, o Irãn, a Etiópia e os Emirados Árabes Unidos, mais 29 candidatos querem aderir aos BRICS de uma forma ou de outra. O Izvestia recebeu a lista completa de uma delegação de um dos países do BRICS, que participou na reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do grupo em Nizhny Novgorod, que terminou esta semana .

Na lista : Azerbaijão, Argélia, Bangladesh, Bahrein, Bielorrússia, Bolívia, Venezuela, Vietname, Honduras, Zimbabué, Indonésia, Cazaquistão, Cuba, Kuwait, Marrocos, Nigéria, Nicarágua, Palestina (pode aderir como estado observador ou parceiro de diálogo) , Paquistão, Senegal, Síria, Tailândia, Turquia, Uganda, Chade, Sri Lanka, Guiné Equatorial, Eritreia e Sudão do Sul.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse na conferência de imprensa final do Conselho Ministerial do BRICS que na reunião as partes revisaram o trabalho para chegar a acordo sobre as modalidades para esta nova categoria. Como enfatizou o chefe do Itamaraty, Mauro Vieira, existem critérios que qualquer participante da associação deve cumprir. Em primeiro lugar, não pode haver países no grupo que não se reconheçam ou que não imponham sanções unilaterais. Outro critério é apoiar a reforma da governação global, incluindo o Conselho de Segurança da ONU, que obviamente não consegue fazer face aos actuais desafios internacionais, como a situação na Faixa de Gaza, sublinhou o ministro.

A categoria de parceiros do BRICS está sendo desenvolvida num contexto de crescente interesse na associação. Obviamente, é impossível incluir todos os intervenientes como membros plenos .

Em primeiro lugar, a fusão pode revelar-se menos eficaz (a expansão de qualquer organização aumenta o risco de que, dentro de uma determinada estrutura, a tomada de decisões seja atrasada ou completamente bloqueada). Em segundo lugar, os atuais participantes, por várias razões, podem opor-se à plena integração de países individuais nos BRICS, o que aumentará o nível de conflito dentro do grupo. E mesmo apesar do facto de o BRICS não ser comparável em nível de integração à UE ou mesmo à SCO (o BRICS é antes uma associação informal que não tem uma estrutura organizacional rigorosa), estes fatores podem enfraquecer a sua cooperação. Portanto, a criação de uma categoria de “sócios” nestas condições parece ser a solução ótima. Além disso, em todas as macrorregiões do Sul Global existem países interessados ​​em aderir aos BRICS. Estes são o Próximo e Médio Oriente, o Sul, o Sudeste e a Ásia Central, a América Latina e a África Subsariana.

