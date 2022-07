Agora é o Melhor Momento Para Investir em Criptomoedas?

O mercado de criptoativos enfrentou o pior trimestre da sua história desde 2011, com uma desvalorização próxima a 60%, o que gerou grande pânico na maioria dos investidores que estão observando o mercado pelo seu preço de tela.

Como sempre, o momento é acompanhado por uma reflexão sobre o motivo pelo qual o preço do está sofrendo. Entretanto, a pergunta mais importante para sabermos quando o mercado irá retornar é: faz sentido essa queda do mercado?

Por que o mercado caiu? Esse primeiro questionamento é importante para entendermos a dinâmica de mercado que vivemos atualmente. O início do movimento de baixa é desencadeado junto à postura mais agressiva do (Fed), que visa controlar a inflação com aumento da taxa de juros.

Crédito: Crypto Market Cap Crédito: Crypto Market Cap

É interessante destacar que desde 2020, o mercado cripto começou a apresentar uma movimentação muito similar ao mercado de tecnologia americano, especialmente quando observamos a volatilidade e o retorno desses segmentos, o que justifica a leitura dos investidores institucionais do mercado de cripto, como uma continuação do mercado de tecnologia e sua correção por conta da mudança da .

A alteração econômica possui efeito direto nas empresas de tecnologia americanas, visto que se torna mais caro sustentar os modelos de negócios baseado em estruturas de alavancagem de operação e crescimento contínuo para explicar o valor de mercado.

Quando pensamos para o mercado de criptoativos, essa dinâmica é diferente, os ativos são independentes do cenário dos juros dos EUA para sua adoção e seu desenvolvimento.

De acordo com o report institucional da Coinbase (NASDAQ: ) (BVMF: ), com a visão de eficiência de mercado para as criptomoedas, apenas mudanças nas perspectivas da indústria dos ativos em relação ao que já é esperado, trarão mudanças nos preços. Uma das melhores frases que li nos últimos meses. Hoje o mercado de cripto possui influência muito grande do cenário macro, mas se pensarmos no longo prazo, essa lógica de eficiência de mercado se aplica.

Em outras palavras, a queda do mercado de cripto está mais atrelada a uma interpretação equivocada do mercado tradicional, relacionando o crescimento dos criptoativos aos de empresas de tecnologia americanas, do que uma mudança que afeta a dinâmica de adoção e crescimento desse mercado. O que resulta em um sinal incrível de oportunidade e os analistas que compreenderem, poderão aproveitar muito do mercado.

Nas vezes em que afirmei que acreditava que esse era o melhor momento para se investir no mercado de cripto, a principal objeção que escutei foi: “Mas agora é diferente”. Esse receio tem uma explicação, é a primeira vez que o mercado de cripto sofre com o cenário macroeconômico, passando por uma fase de elevação de taxa de juros, além de sofrer com um risco de uma eventual recessão. Contudo, acredito que seja válido comparar o cenário que vivemos com o bear market de 2018.

Duas coisas são essenciais

“O mercado cripto é composto por pessoas capacitadas e bem capitalizadas resolvendo problemas que ainda não possuem solução”. Essa frase pode definir o mercado de cripto. Em um mercado de baixa, fico preocupado se o mercado possui duas coisas: mão de obra e capital humano para se desenvolver.

Em 2018, observamos a saída de grandes executivos das principais empresas da atualidade que deram origem a grandes empresas de cripto, como Facebook (NASDAQ: ), para criar a Bitwise ou Uber (NYSE: ) para criar a Ampleforth. Em termos de capitalização de mercado, a entrada de Venture Capital naquele ano superou todo o histórico anterior do mercado.

Crédito: Veradi Verdict

Até parece que estou repetindo as mesmas frases que utilizo para explicar a razão pela qual acredito ser o melhor momento para investir em cripto. Mas desde quando a Mercurius Crypto foi fundada, observamos uma entrada de mais de US$ 37 bilhões em VCs e dobramos o número de desenvolvedores em Web 3 no último ano.

Crédito: The Block Research

Apesar de ser um fator diferente que está derrubando o mercado de cripto, as combinações internas que impulsionam esse mercado são as mesmas que as de 2018, que deu origem ao ciclo de 2020/2021, o qual vivemos recentemente.

Tipos de rounds de VCs

Crédito: Pantera Capital

A resposta está no estágio das empresas, antes o cenário de mercado era mais inicial, fazia sentido buscar teses com grandes mercados, bons times e em um estágio mais inicial. Agora, o mercado está mais consolidado, e acredito que o próximo ciclo será marcado pela consolidação de grandes protocolos que já desenvolveram seu produto, com aquisições de empresas, projetos e ativos que possuem produt market fit – um produto já consolidado.

Em outras palavras, o foco e a forma que o investidor deve analisar o mercado, assim como a estratégia para aproveitar esse ciclo, será diferente do último, apesar de estarmos em um dos melhores momentos para se investir em cripto.