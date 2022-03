As 10 criptomoedas mais lucrativas de 2021; líder valorizou 162 vezes

Por Coindesk

O mercado de criptomoedas do ano passado pode ser resumido em três palavras: “para a lua” (expressão utilizada para afirmar o otimismo quanto a uma moeda, cujo preço “chegaria até a lua”).

Bitcoin e ether, que entraram no movimento de alta do ano após grandes ganhos em 2020, alcançaram novas máximas históricas. A capitalização de mercado do setor aumentou de menos de 800 bilhões de dólares em janeiro para 3 trilhões de dólares em dezembro, de acordo com dados da CoinMarketCap.

A maioria dos principais ativos digitais obteve retornos percentuais de três dígitos ao longo de 2021 – inclusive superando o bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, cujo preço subiu 66% no ano até 31 de dezembro.

Mas foi uma série de tokens pouco conhecidos e comentados antes de 2021 que dominou o ranking de ganhos do último ano.

Ao observar essas moedas de melhor performance, é possível identificar três temas distintos: metaverso, alternativas à rede Ethereum (os chamados “Ethereum killers”) e as criptomoedas-meme.

Aqui está um resumo das melhores performances entre os ativos digitais com capitalização de mercado (no final do ano) de pelo menos 5 bilhões de dólares, com base em dados da Messari.

Metaverso

1º The Sandbox, $SAND: + 16.265%

2º Axie Infinity, $AXS: + 16.160%

7º Decentraland, $MANA: + 3.943%

O metaverso se tornou o segmento mais quente do mercado de criptomoedas, impulsionado pela mudança de nome do Facebook para Meta. Embora o segmento tenha se distanciado de seu recorde histórico, os tokens relacionados ao metaverso e aos jogos ocuparam os dois primeiros lugares no Top 10 deste ano.

O metaverso descentralizado The Sandbox ultrapassou por pouco o gigante dos jogos play-to-earn, Axie Infinity, conquistando o primeiro lugar deste ano depois que seu token SAND obteve uma alta surpreendente que multiplicou seu preço 162 vezes. Assim, quem comprou 100 dólares em SAND no início do ano, terminou 2021 com 16.200 dólares no bolso!

Os investidores apostam em uma visão de que as pessoas passarão cada vez mais seu tempo livre em mundos virtuais – embora ainda seja muito cedo para dizer que mundo virtual poderia ser.

O Decentraland, metaverso concorrente, foi o número sete neste ano, depois que seu token MANA disparou e multiplicou seu preço quase 40 vezes. A entrada de players institucionais foi um grande contribuinte para os ganhos tanto da SAND quanto da MANA. No trimestre passado, gigantes do varejo como Adidas e Under Armour anunciaram parcerias com The Sandbox e Decentraland, respectivamente.

Completando os vencedores do metaverso está o jogo em blockchain de aventura da Sky Mavis, Axie Infinity. O token AXS foi o segundo cujo preço mais subiu em 2021, com uma alta de 16.160% (isso é, o preço se multiplicou 162 vezes, para aqueles que podem se perder na porcentagem de cinco dígitos). Axie Infinity dominou países como Filipinas e Venezuela enquanto a pandemia de coronavírus deixou muitos cidadãos desses dois países desempregados – e jogando Axie para ganhar dinheiro.

O crescimento do Axie Infinity alimentou o surgimento de mais projetos cripto no estilo play-to-earn, ou seja, “jogue para ganhar”. Alguns especialistas da indústria dizem que esses jogos em blockchain podem acelerar a adoção dos criptoativos pelas massas.