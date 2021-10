As 8 maiores empresas que investem e aceitam pagamentos por Bitcoin

A tendência de transações, investimentos em Bitcoin e iniciativas impulsionadas por Blockchain podem aumentar nos próximos anos, já que essa mania de Bitcoin não é uma moda passageira, mas sim o início da nova era da moeda digital.

Conforme o aumento de empresas de investimento, investidores de varejo e gestores de ativos comecem a negociar Bitcoin, empresas como o JPMorgan, Zoom e outras empresas dos setor bancário dizem começar a se envolver mais com o Bitcoin, de acordo com a CNBC.

As principais empresas que aceitam pagamentos por criptomoedas

Todos esses movimentos de investidores e empresas com o Bitcoin, levaram a um rápido aumento da criptomoeda, que atingiu um alto nível de legitimidade e aceitação. Confira a seguir, algumas das maiores empresas que lidam com o Bitcoin e aceitam pagamentos feito com criptomoedas:

Tesla

Valor de mercado: US$ 628 bi

Funcionários totais: 45.000

Setor: Automotivo

A Tesla, montadora de carros elétricos do bilionário Elon Musk, investiu 1,5 bilhão de dólares em bitcoin. A empresa informou que, a partir de agora, aceitará a criptomoeda como pagamento. Segundo O Globo, a notícia fez o bitcoin disparar para até US$ 43.780 no mercado de Londres. Já as criptomoedas menores, incluindo Ethereum e XRP, que tendem a se mover em conjunto com o bitcoin, também avançaram, subindo até 5% e 4%, respectivamente”.

Visa

Valor de Mercado: $ 456 bi

Funcionários totais: 17.000

Setor: Finanças

Após adicionar as criptomoedas à sua rede de pagamentos, a Visa anunciou em fevereiro de 2020, que está testando uma interface de programação de aplicações (API), que permitirá que bancos ofereçam serviços com bitcoin e outros criptoativos incluindo negociações de compra e venda.

MasterCard

Valor de Mercado: $ 354 bi

Funcionários totais: 13.400

Setor: Finanças

A MarterCard já oferece transações usando o bitcoin, mas isso é feito em parceria com fornecedores que convertem o ativo em moeda tradicional. Com essa implementação significativa, a empresa agora passa a aceitar pagamento direto usando criptomoedas, o que pode fazer com que o processo seja ainda mais rápido e barato.

Microsoft

Valor de Mercado: $ 1.73 tri

Funcionários totais: 124.000

Setor: Software

Em 2014, a Microsoft passou a aceitar pagamentos em bitcoin por conteúdos do Windows. E agora a empresa planeja aceitar a moeda para pagar os aplicativos e jogos para XBOX que são vendidos no site.

Restaurant Brands International

Receita total da empresa: $ 5.600 milhões

Funcionários totais: 6.300

Setor: Alimentício

Outra grande empresa que aceitam Bitcoin está a Restaurant Brands International. Ela é a empresa controladora do Burger King e Tim Hortons. Em 2020, o Burger King Venezuela anunciou que começou a aceitar várias criptomoedas, incluindo Bitcoin. Isso ocorre em colaboração com a startup Cryptobuyer, que supervisiona a conversão de criptomoedas em moeda normal. O Burger King Germany também permitiu o uso de Bitcoin para compras em setembro de 2019.

Twitch

Receita de anúncios da empresa: $ 300 milhões

Funcionários totais: 5.947

Setor: Tecnolgia

A Twitch, empresa de propriedade da Amazon, em 2014 anunciou a opção de pagar por seus serviços com Bitcoin e Bitcoin Cash, mas depois retirou-os em 2019. Em junho de 2020, essa opção foi trazida de volta, com a empresa oferecendo aos assinantes um desconto de 10% se eles pagarem com criptomoeda. O Twitch trabalha com o BitPay dos Estados Unidos para processar seus pagamentos criptográficos.

PayPal

Valor de Mercado: $ 282 bi

Funcionários totais: 18.100

Setor: Finanças

Em outubro de 2020, o PayPal anunciou que os usuários nos EUA podem comprar e vender criptomoedas selecionadas diretamente em suas contas usando sua conta Cash ou Cash Plus em 2021. Eles também poderão aprender e rastrear criptografia em seu PayPal aplicativo.

Starbucks

Receita total: $ 26.509 mi

Funcionários totais: 346.000

Setor: Alimentos

A Starbucks divulgou em 2019, que aceitaria o Bitcoin como forma de pagamento. Além disso, a empresa disse que os pagamentos em Bitcoin serão aceitos em breve, mas não diretamente e não até meados de 2020, e começou a testar a aceitação de pagamentos de Bitcoin por meio do aplicativo Bakkt.

