Binance publica manifesto com 10 direitos fundamentais para usuários de cripto

‌Nesta terça-feira (16), a Binance maior corretora de criptomoedas do planeta, publicou no Financial Times um manifesto entitulado “os 10 direitos fundamentais dos usuários de criptomoedas”. De acordo com um Tweet do CEO da empresa Changpeng Zhao(CZ), este é o primeiro anúncio que a Binance já fez no Financial Times. “Todo ser humano deve ter acesso a instrumentos financeiros que permitam maior independência econômica, como as criptomoedas.” e “Regulação e inovação não são auto excludentes. Investidores de criptomoedas merecem acesso seguro a tecnologias emergentes, incluindo NFTs, stablecoins, staking, yield farming e tudo mais” são 2 dentre os 10 direitos presentes no manifesto. “Como uma indústria, queremos fazer o máximo possível para trabalhar com reguladores e líderes mundiais para identificar qual será a política regulatória mais eficaz, que, mais importante, ao mesmo tempo protege os usuários e estimula a inovação. Na Binance, esperamos trabalhar em estreita colaboração com os reguladores para ajudar a aumentar seus conhecimentos sobre a indústria e as suas possibilidades.” disse Changpeng Zhao ao Cointelegraph Revista TIME anuncia boletim informativo sobre Metaverse A revista de notícias e editora americana TIME Magazine anunciou sua parceria com a Galaxy Digital – empresa líder em serviços financeiros e gerenciamento de investimentos em uma missão de educar o público sobre o Metaverso. A parceria começa com o lançamento do boletim semanal “Into the Metaverse” e da recém-criada categoria “TIME 100 Companies category: Metaverse” “Na próxima década, o metaverso se tornará uma parte cada vez mais importante da economia mundial; nossas realidades físicas e digitais já estão se tornando difíceis de distinguir”, disse Mike Novogratz, CEO e Fundador da Galaxy Digital. “Estamos ansiosos para fazer parceria com a TIME, uma marca icônica que impulsiona a inovação, à medida que buscamos trazer leitores, criadores e curiosos para o metaverso e desmistificar a tremenda quantidade de transformação que está acontecendo dentro.” Sob a parceria, a gigante da mídia de Nova York anunciou também que manterá Ethereum em seu balanço. Não é a primeira vez que os negócios da TIME são conduzidos usando criptomoedas. A TIME se uniu à Grayscale Investments desde abril deste ano quando passou a aceitar Bitcoin como meio de pagamento. Sotheby’s vende obras de Bansky por US$ 12 milhões em leilão com ETH A casa de leilões Sotheby’s vendeu duas pinturas do artista Banksy por aproximadamente 3.100 ETH (cerca US$ 12 milhões). As pinturas “Love is in the Air” e “Trolley Hunters” de 2006 foram vendidas por 1.696 e 1.397 ETH, respectivamente. A ocasião é inédita para a casa de leilões, que embora aceite criptomoedas desde março deste ano esta é a primeira vez em que uma criptomoeda está realmente no centro do processo de lances. A compra vem apenas alguns meses depois que a Sotheby’s se tornou a primeira casa de leilões a aceitar criptomoedas como opção de pagamento por uma obra de arte física, quando uma pintura separada de Banksy foi oferecida no Leilão Noturno Contemporâneo de maio de 2021. Aceitar lances em Ethereum faz parte de um impulso maior focado em criptomoedas dos grandes leilões de arte. Em outubro, a Sotheby’s lançou o “Sotheby’s Metaverse”, uma galeria virtual para o evento de leilão ao vivo. O evento também contou com a venda de uma das 13 cópias restantes da constituição dos Estados Unidos e conta com lances de uma Organização Autônoma Decentralizada (DAO).