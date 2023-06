Bitcoin e Ethereum estão prontos para ‘estourar’ nesta semana

BTC/USD +4,27% – ETH/USD +3,74% – BTC/USD +4,51% – ETH/USD +3,74%

https://br.investing.com/education/investing.com

Tanto Bitcoin quanto Ethereum testaram suas resistências na semana passada

No entanto, os touros não conseguiram reunir o impulso necessário para uma escapada

Ambas as criptos devem buscar um novo teste das resistências esta semana

O Bitcoin manteve uma estreita faixa de negociação entre US$ 26.300 e US$ 27.300 por cerca de um mês. O volume de negociação em declínio sugere uma fase de consolidação para a criptomoeda.

No entanto, os movimentos de preços que ultrapassaram o intervalo não tiveram o impulso necessário para desencadear uma reversão de tendência significativa.

BTC recentemente encontrou resistência no nível de US$ 28.000. Atualmente, o nível de US$ 26.500 atuou como um suporte confiável. Além disso, o nível de US$ 26.300, que foi testado duas vezes no mês passado, é um nível de suporte crucial.

Um fechamento abaixo de US$ 26.500 nesta semana pode resultar na quebra da tendência de alta de 2023 da criptomoeda. Essa violação pode ser uma reversão de tendência para o BTC, e uma nova tendência de baixa visando níveis de suporte em US$ 25.300, US$ 24.100 e US$ 22.350 pode ocorrer.

A criptomoeda precisa ficar acima de US$ 27.100 para evitar riscos negativos. Tal avanço indicaria um aumento no volume do comprador, fornecendo ao BTC a força para superar o nível de resistência de US$ 28.000.

No caso de uma possível recuperação, o BTC pode encontrar resistência intermediária em torno de US$ 29.000, seguindo a marca de US$ 28.000. Posteriormente, muita atenção será dada à principal zona de resistência, variando de US$ 29.600 a US$ 30.500.

Esta zona se alinha com a linha média do movimento ascendente do canal observado em 2023 e será uma faixa de preço crítica a ser monitorada para a continuação da tendência de alta.

No gráfico diário, as médias móveis suportam a faixa de US$ 26.500 a US$ 27.100 como uma importante zona de suporte. O preço do BTC está atualmente entre os valores EMA de curto prazo.

Nesse caso, o valor da EMA posicionado em US$ 26.500 confirma que esse nível é um ponto crítico de suporte. Ao mesmo tempo, a coincidência do 89 EMA com a linha inferior do canal ascendente aumenta a probabilidade de um rompimento.

Para resumir, o fechamento líquido do Bitcoin do dia abaixo de US$ 26.500 ou uma queda no volume indica tecnicamente que o preço pode desencadear um rápido declínio.

Ethereum

O Ethereum entra na semana seguinte à linha de tendência ascendente. No entanto, enfrenta desafios para quebrar a linha de tendência de baixa de curto prazo iniciada em meados de abril.

O gráfico diário do ETH atualmente mostra uma formação de triângulo, sugerindo que o preço poderá em breve experimentar maior volatilidade. Se o ETH fechar abaixo de US$ 1.850, isso pode indicar uma quebra descendente do triângulo, levando a um declínio potencial para US$ 1.660.

Por outro lado, se o ETH abrir e fechar acima de US$ 1.950, isso confirmaria uma quebra de alta e poderia definir uma meta de US$ 2.100, que é um nível-chave.

As ferramentas InvestingPro auxiliam investidores experientes na análise de ações. Ao combinar insights de analistas de Wall Street com modelos de avaliação abrangentes, os investidores podem tomar decisões informadas enquanto maximizam seus retornos.

Comece seu teste gratuito de 7 dias do InvestingPro agora!

Encontre todas as informações que você precisa no InvestingPro!

Isenção de responsabilidade: este artigo foi escrito apenas para fins informativos; não constitui uma solicitação, oferta, conselho, conselho ou recomendação para investir, nem tem a intenção de encorajar a compra de ativos de qualquer forma.