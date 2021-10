Com o novo projeto de lei o Bitcoin pode ter curso legal no Brasil

Veja o que disse o deputado Áureo Ribeiro.

“Queremos separar o joio do trigo, criar regulamentações para que você possa negociar, saber onde está comprando e com quem está lidando”, disse Ribeiro. “Com esse ativo você poderá comprar uma casa, um carro, ir ao McDonald’s comprar um hambúrguer – será uma moeda no país como aconteceu em outros países.”

O projeto de lei 2.303/15, que prevê a regulamentação das moedas virtuais, foi aprovado para apresentação na semana passada.

Se conseguir o apoio da Câmara dos Deputados esta semana, o Brasil parece determinado a seguir o exemplo de El Salvador e fazer o Bitcoin com curso legal.

Brasil como exemplo para outros países

O deputado disse estar feliz com a aprovação da ‘Lei do Bitcoin’ e ressaltou que os brasileiros já encontram o Bitcoin em muitos lugares, com a possibilidade de comprar, vender e investir neste setor.

O deputado Áureo lembrou que o mercado ainda não foi regulamentado e, como tal, não oferece reconhecimento legal.

Ele disse estar certo, porém, que com a aprovação do projeto, vários outros países poderiam copiar o modelo regulatório de seu país.

“Debatemos alguns anos para que um texto que reconheça esse ativo finalmente chegue”, explicou. “Isso vai permitir a movimentação desse ativo em nosso país, que será regulado por um órgão governamental. Já fizemos um acordo tanto com o Banco Central quanto com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre as oportunidades desse ativo e seu reconhecimento dentro, por exemplo, do valor do imóvel ou da moeda de uso diário.”

Áureo Ribeiro disse estar convencido de que o texto do projeto de lei tem qualidade para melhorar a realidade do Bitcoin no Brasil.

Ele fez questão de ressaltar que o projeto de lei teve amplo apoio do governo e já foi alinhado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o que significa que há poucas barreiras à sua aprovação.