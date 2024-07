 Confira os principais destaques e confira a análise completa disponível no Blog: Mercado Cripto

Trump intensifica o seu apoio ao Bitcoin

Na semana passada, o candidato à presidência dos EUA Donald Trump comentou que o CEO da JP Morgan, Jamie Dimon, está revisando sua postura crítica sobre o Bitcoin. Além disso, Trump indicou que seus escolhidos para liderar o Departamento do Tesouro dos EUA poderiam ser Jamie Dimon ou Larry Fink, CEO da BlackRock. Ambos os executivos têm considerado o Bitcoin como uma proteção contra políticas monetárias inflacionárias.



Análise Técnica do Bitcoin

Os níveis de 54 e 58 mil foram definitivamente superados? Acreditamos que sim, salvo possível teste do Gap da CME entre 58 e 60 mil dólares, que pode assombrar investidores enquanto o preço não se consolidar acima de 66 mil na semana. Um recuo poderá afugentar, porém, não mudará as perspectivas de longo prazo do ativo, que vem se solidificando fundamentalmente. Com isso os gatilhos são:



Alta

É essencial que o preço se consolide acima de US$ 66,5 mil para sustentar uma perspectiva otimista (bullish), com possíveis testes de resistência entre US$ 69 mil e US$ 72 mil ao longo da semana.



Indecisão Para uma recuperação no curto prazo, é crucial manter-se acima de US$ 63,2 mil. Uma queda abaixo desse nível pode levar a uma consolidação em torno de US$ 61,5 mil, estabelecendo um intervalo de flutuação entre US$ 60 mil e US$ 65 mil. Queda Caso ocorra uma rejeição no intervalo de US$ 58 mil a US$ 60 mil, identificado pelo Gap da CME, o mercado pode voltar a cair até o suporte principal deste ciclo de alta, que está em US$ 46,2 mil.”



Resumo de indicadores (On-chain, Futuros e Opções)

Esta semana, a atenção está voltada para o hash-ribbon, que mais uma vez sinaliza o término da capitulação dos mineradores. Isso indica que a pressão de venda por parte desses operadores está diminuindo, seja devido ao aumento no preço do Bitcoin ou à redução na dificuldade de mineração. Esse indicador é frequentemente associado ao início de um período de alta nos preços do Bitcoin. Não deixe de conferir a nossa análise completa e detalhada para ter um contexto mais amplo e preciso.