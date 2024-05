Modern electronic bill counter with money, closeup

Por Ricardo Ito

Resumo do Mercado

Dólar Futuro e Ibovespa Futuro: Os melhores preços desta sexta-feira

Apresentamos uma análise baseada no fechamento do mercado em 23/05/2024. Nossa abordagem combina Análise Técnica com as poderosas ferramentas das Ondas de Elliott e Fibonacci, oferecendo insights valiosos para o USD/BRL e índices Futuros.

Mini Dólar Futuros com referência do fechamento em 23/05/2024 a máxima 5.162, mínima 5.127 e ajuste 5.160.

Nesta sexta-feira (24/05/2024), se o dólar futuro romper e se mantiver acima do 5.151, temos pontos de resistências nas regiões de preços 5.163, 5.173 e 5.186.

O dólar hoje, perdendo o 5.140, se romper trabalhando abaixo dele pode buscar os pontos suportes nas regiões dos preços 5.130, 5.120 e 5.108E.

{{941613|Mini Ibovespa Futuros}} como referência do fechamento em 23/05/2024, fazendo máxima 126.450, mínima 124.450 e ajuste 125.318.

Nesta sexta-feira (24/05/2024), rompendo e trabalhando acima da região de preço 125.572, pode encontrar resistências nas regiões de preços 126.093, 126.715 e 127.383.

O Índice, perdendo o 124.942, pode buscar as regiões de suportes de preços 124.419, 124.857 e 123.256.

Disclaimer: O especialista declara que os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente suas opiniões pessoais. Ricardo Ito, usando a plataforma de negociação apenas para ilustrar seus ensinamentos, não configurando recomendação de compra e venda de qualquer ativo. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade. Além disso, as informações contidas neste artigo foram elaboradas em um determinado contexto, e qualquer alteração poderá ser feita sem prévio aviso.