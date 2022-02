Mais instituições estão começando a ver os ativos criptográficos como uma reserva de valor

Por Chung Yee

A empresa de auditoria, impostos e consultoria KPMG Canada está acumulando Bitcoin e Ethereum completos com um comitê de governança.

Alocação do Tesouro

A KPMG Canada , membro da KPMG International , uma das quatro grandes empresas de auditoria do mundo, anunciou que adicionou Bitcoin e Ethereum ao seu balanço e está analisando outros ativos criptográficos para investimentos futuros.

Este anúncio foi uma surpresa para muitos, pois os criptoativos são considerados ativos voláteis e trazem consigo um risco maior. As empresas de base tecnológica são mais receptivas à ideia de manter criptoativos como reserva de valor em comparação com instituições mais convencionais. ‍

Benjie Thomas , sócio-gerente da KPMG Canada disse :

“Investidores como fundos de hedge e escritórios familiares de grandes seguradoras e fundos de pensão estão cada vez mais ganhando exposição a criptoativos, e serviços financeiros tradicionais, como bancos, consultores financeiros e corretoras, estão explorando a oferta de produtos e serviços envolvendo criptoativos. Esse investimento reflete nossa crença que a adoção institucional de ativos criptográficos e tecnologia blockchain continuará a crescer e se tornará uma parte regular do mix de ativos “

Este passo é visto como uma mudança de alta na percepção das instituições. A alocação do tesouro para comprar os ativos criptográficos foi aprovada por um comitê especial de governança. O comitê realizou e concluiu um rigoroso processo de avaliação de risco que incluiu uma análise dos riscos regulatórios, de reputação e de custódia.

Ativo principal

Existem algumas conclusões importantes deste anúncio. Primeiro, as instituições privadas não estão mais apreensivas com os riscos inerentes aos criptoativos. Essa é uma posição diametralmente oposta à postura de muitos órgãos reguladores.

Fonte : A adoção de ativos criptográficos pela KPMG Canada é um sinal de que os ativos criptográficos estão em transição para o mainstream

Em segundo lugar, é também um voto de confiança de uma instituição que se dedica à prestação de serviços de assessoria financeira e avaliação de risco. É um reconhecimento de que o mundo está em transição para o espaço digital e os ativos digitais podem manter seu valor devido à utilidade que fornecem.

Em terceiro lugar, a ação da KPMG Canada não é influenciada por política nem política. É uma decisão unicamente na perspectiva de uma gestão financeira prudente, com a devida avaliação de risco.

Fonte : A adoção do tesouro corporativo por si só é uma capitalização de mercado de US$ 4,2 trilhões que poderia elevar o preço do Bitcoin em US$ 200 mil, de acordo com a Ark Invest

Não limitado a empresas de tecnologia

A próxima onda de adoção institucional ocorreu. Primeiro, instituições baseadas em tecnologia, como Microstrategy e Tesla , compram criptoativos como parte de seu balanço. Então, a primeira nação soberana adquirindo Bitcoin como parte de suas reservas. Finalmente, instituições tradicionais como a KPMG entrarão na onda.

A adoção em massa de criptomoedas não é mais um ‘se’, é um ‘quando’. A desvalorização do dólar é um dos principais fatores contribuintes. O ouro ganhou sua capitalização de mercado de US$ 11 trilhões impulsionado pelo medo de uma desvalorização do dólar. Hoje, existe uma alternativa melhor ao ouro. ‍

