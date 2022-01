 Mar calmo não faz bom marinheiro

Olá, pessoal! Eu sou o Luiz Pedro, responsável pelo Nord Crypto Master, a carteira de criptoativos da Nord.

O mercado de criptoativos renova mais um ciclo e enche de preocupação os corações (e os estômagos) dos novos investidores.

Estou aqui, hoje e agora, para tranquilizá-los e dar um “passo a passo” de como sobreviver a um bear market em cripto.

Não é o meu primeiro bear market em cripto. Aprendi da forma mais árdua como tomar as melhores decisões em cripto durante um período de quedas.

Tentei passar os ensinamentos que obtinha, trabalhando com cripto em 2018 e 2019 (quando tudo estava caindo), para meus amigos próximos e familiares que tinham criptoativos em posse.

Alguns seguiram e me agradecem até hoje. Alguns não deram ouvidos e vivem com a dor dos erros cometidos.

Tenho um amigo próximo que tinha cerca de 3 ETH em 2018. Ele comprou bem barato, próximo a 180 dólares. O ETH chegou a 92 dólares alguns meses depois e ele zerou a posição, mesmo com a minha veemente contraindicação. Hoje, após duras quedas no mês de janeiro, o ETH ainda está acima dos 2.800 dólares.

Enfim, a questão é: eu tive a sorte e o privilégio de trabalhar com cripto, sendo remunerado para estudar o mercado enquanto tudo desmoronava ao meu redor.

Hoje, tenho um privilégio ainda maior: ter colhido esses aprendizados e ter a oportunidade de ajudá-los a não cometer grandes erros durante o período de quedas.

Vamos então desenhar aqui um passo a passo para tirar o melhor proveito desses momentos que, apesar de ruins no curto prazo, são ótimos para plantar as sementes e colher grandes frutos no futuro.

Nunca esteja sobre-exposto ao mercado cripto

Enquanto o mercado todo sobe, é muito tentador fazer grandes aportes, tomando riscos descabidos.

Essa atitude é um erro perigosíssimo, tanto no bull market (quando tudo está às mil maravilhas) quanto no bear market.

É muito importante estipular quantos por cento dos seus aportes irão para a sua carteira de cripto.

Eu, particularmente, destino 10 por cento dos meus aportes mensais a cripto. Lembrem-se de que eu vivo esse mercado 24/7 e tenho 5 anos de experiência. Mais do que isso vai te tirar boas noites de sono.

É sempre bom aproveitar as quedas. Mas não se esqueça que você pode estar tentando pegar a faca enquanto ela está caindo. Não faça aportes descabidos em momentos de queda. Atenha-se à sua alocação percentual e seja disciplinado.

Por falar em disciplina, vamos ao próximo passo!

Aportes periódicos são a fórmula do sucesso

Não existe estratégia de alocação em cripto que seja melhor do que comprar periodicamente, respeitando o percentual que você se propôs.

Com isso, você dilui o seu preço médio de compra nos aportes e aumenta a quantidade de unidades dos seus ativos da carteira.

Há pessoas que conseguem aportar toda semana. Outros, como eu, todo mês. Alguns, quinzenalmente, outros só conseguem a cada 2 meses. Pouco importa.

O essencial é criar essa rotina de sempre aportar mais nos seus investimentos de forma periódica. Principalmente nos momentos de queda!

Mas para que isso seja feito da forma certa, é necessário o terceiro e mais importante passo!

Escolha bons ativos e foque no longo prazo

O principal passo é este: escolher bons ativos, fazer uma pesquisa extensa, acompanhar de perto o desenvolvimento dos projetos selecionados e ter senso crítico para entender se ele está indo no caminho certo.

Isso é fundamental para a sua tranquilidade no bear market, entendendo se o preço está ou não mostrando o que de fato está acontecendo nos bastidores do projeto. Se o projeto continuar se desenvolvendo da forma como foi proposto e o preço continuar a cair, você terá tranquilidade para continuar seus aportes periódicos pensando no longo prazo.

E, obviamente, se isso não estiver acontecendo, reveja a tese que te levou a colocar seu suado dinheiro naquele projeto e reavalie se vale estar exposto a ele.

— Ah, Luiz, mas eu não sei como avaliar um projeto, muito menos tenho tempo para acompanhá-lo. O que eu faço?

Bom, vou deixar minha isenção de lado e fazer um convite para você conhecer o Nord Crypto Master. Nele, faço um acompanhamento meticuloso dos ativos, e a carteira sugerida é exatamente a mesma que carrego de forma pessoal.

Trazemos relatórios semanais e as teses explicando a ideia por trás de cada ativo da carteira, além de um grupo fechado no Telegram em que você terá contato direto comigo para esclarecer suas dúvidas.

Espero que, com esses passos, eu consiga ter trazido a vocês uma clareza maior sobre como eu prossigo e como você também deve proceder em um bear market no mercado de criptoativos.