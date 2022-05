Mercado Bitcoin vai lançar o primeiro time  de futebol real gerenciado no metaverso

Time nasce com 3,5 milhões de sócios torcedores e terá a emissão de 100 milhões de tokens para financiar a comissão técnica e as peneiras que serão realizadas em 2023

São Paulo, maio de 2022 – Em uma iniciativa inédita no mundo, o Mercado Bitcoin, maior plataforma de ativos digitais da América Latina, vai mostrar na prática como funciona uma das tecnologias em que acredita: A empresa vai lançar o primeiro time de futebol real, o Metaverse DAO Football Team, totalmente gerenciado no metaverso, cujas decisões serão decididas via DAO (organização autônoma descentralizada). O lançamento oficial será durante a Copa do Mundo FIFA, em novembro/dezembro de 2022, quando os primeiros tokens serão lançados.

“A expectativa é definir em janeiro de 2023 a comissão técnica, para fazer entre março e junho, uma peneira nacional, passando por todos os estados brasileiros em busca de talentos para formar as equipes sub-21, tanto masculino quanto feminino”, explica Sérgio Veiga, diretor de patrocínios do Mercado Bitcoin. O objetivo é participar da primeira competição oficial já em 2024, nas duas categorias, com política salarial igualitária independente de gênero, posição ou destaque.

O nome do time, hoje chamado de Metaverse DAO Football Team, será escolhido assim como uniformes, escolha e numeração dos jogadores, tudo isso será decidido pelos proprietários através dos tokens de governança que serão emitidos para dar vida ao projeto. Em caso raro de empate, as questões serão decididas por um comitê totalmente isento, composto por executivos de mercado de empresas parceiras, sem relação política com o time. “Queremos mostrar que existe uma maneira muito mais inteligente de gerir uma equipe e estamos certos de que esse caminho é possível”, explica Veiga.

O financiamento do Metaverse DAO Football Team virá da emissão de tokens, que serão lançados em 2023, e que darão a oportunidade de pessoas comuns investirem, participarem e apoiarem o time. O time já nasce com o maior programa de sócios torcedores do país, já que todos os 3,5 milhões de clientes da plataforma do Mercado Bitcoin ganharão um token.

Além disso, os tokens poderão, por exemplo, trazer retorno sobre o investimento aos seus proprietários. Essa será mais uma das decisões tomadas através da DAO, porque caberá aos donos dos tokens decidirem se querem dividir entre si parte dos resultados alcançados pelo time, ou se vão manter qualquer retorno como patrimônio do time.

Veiga explica que o time surgiu da experiência adquirida com tokens ligados ao Vasco e ao Santos, os fan tokens listados na plataforma e os patrocínios a Corinthians e Vasco. Segundo o executivo, com o Metaverse DAO Football Team, o Mercado Bitcoin vai diminuir sua exposição no futebol “tradicional” para focar sua energia no time que está começando”, afirma.

Sobre Mercado Bitcoin: O Mercado Bitcoin é a maior plataforma de negociação de criptomoedas e ativos alternativos da América Latina, além de ser o primeiro unicórnio cripto no Brasil. A empresa é associada da Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) e adepta ao Código de Conduta e Autorregulação na Prevenção à Lavagem de Dinheiro desenvolvido pela associação e que garante que as empresas signatárias cumpram as melhores práticas de compliance. Com 3,5 milhões de clientes, o Mercado Bitcoin está transformando a relação das pessoas com seu próprio dinheiro e democratizando o acesso a ativos alternativos com liquidez e segurança.