Nosso Podcast Voltou! E mais sobre as principais moedas listadas e Blog da Binance

Nesta semana voltamos com nossos podcasts ao vivo! O Binance Talks acontece às segundas e quartas-feiras e te conta as principais notícias dos últimos dias do universo cripto e blockchain. Nesta semana nós falamos sobre o valor negociado pelos brasileiros em criptomoedas em 2021 (R$ 103,5 bilhões!) e também sobre como alguns jogadores da NBA agora estão aceitando seus salários em Bitcoin! E hoje, temos nosso Binance Talk Show, que ocorre sempre às sexta-feiras, com convidados especiais e temas que estão bombando. Hoje vamos falar sobre as promessas de 2022. Não deixe de conferir! Se inscreva no nosso canal no YouTube!

Além do nosso YouTube, você pode sempre checar também o nosso blog, onde postamos (quase) todos os dias sobre diversos temas relacionados ao mundo cripto, sempre com conteúdo claro e educativo. Essa semana nós ensinamos Como Comprar NFTs em 4 Etapas Fáceis, todos os Benefícios de Aceitar Bitcoin e Outras Criptomoedas No Seu Negócio e também sobre Tokens Blockchain da Camada 1: Tudo o Que Você Precisa Saber.

Não, nós ainda não listamos a Baby Doge e também não temos novidades sobre se/quando será listada. Mas essa semana nós listamos a Alchemy Pay (ACH), Immutable X (IMX), Glimmer (GLMR) e também começamos a pré-venda do Token League of Kingdoms (LOKA) na Binance Launchpad! Você pode sempre acompanhar nossas listagens e novidades no nosso grupo do Telegram.

Que você tenha um ótimo fim de semana.

Abraços e até terça que vem!

Equipe Binance