O mercado de criptomoedas precisa evoluir e tirar os investidores do medo de perder seus ativos

Usuário perde (cerca de R$ 2,6 milhões) ao errar endereço de transferencia

Por Devair G. Oliveira

Uma das maiores barreiras do mercado de criptomoedas é o medo de perder seus ativos em operação mal sucedida como aconteceu em um caso recente, apesar do mercado de criptomoedas continuar ganhando força e popularidade, ainda existem alguns problemas que prejudicam certos usuário e que ainda levantam várias discussões sobre como o mercado pode ou não evoluir. São vários caso de usuários que perdem seu dinheiro, este usuário perdeu US$ 500 mil (cerca de R$ 2,6 milhões) em WETH (Wrapped Ethereum) após errar na hora da transferência e enviar para o endereço errado.

O usuário, que chegou a pedir ajuda para tentar entender o que aconteceu ao Reddit, aparentemente queria fazer uma transferência para outra pessoa, no entanto, ele errou o endereço do destinatário e acabou enviando 195 WETH para o endereço do contrato do Wrapped Ethereum. Transação que foi confirmada em 30 segundos e nesses rápidos segundos, os meio milhão de dólares do investidor foram perdidos para sempre.

Os valores enviados para um endereço de contrato ficam irrecuperáveis. Ou seja, o dinheiro que o investidor enviou para o endereço do contrato foi perdido para sempre.

Estes erros divide a opinião da comunidade

Além destes erros, os investidores principalmente em países como no Brasil que ainda não foi regulamentado o uso das criptomoedas os usuários enfrentam plataformas Exchange mal intencionadas que aproveitam da inexperiência de muitos usuários para roubar seus ativos, o Brasil está cheio de operadoras de criptomoedas (Exchange) de vários países do mundo que operam aqui no país, dentre algumas falhas estão depósitos e saques que nunca chegam a seu destino, e o pior eles nunca informam corretamente, apenas dizem que foi erro de execução da operação.

Isso não pode continuar, os brasileiros precisam ter onde socorrer em casos assim, outro grave problemas são as pequenas operadoras (Exchange) que adoram vender as criptomoedas, mas não tem liquidez, um amigo me relatou que está com um problema com uma operadora, para comprar tudo bem, mas na hora de vender e sacar as operações não são bem sucedidas, exatamente por má fé e falta de liquidez.

“Lidar com chaves privadas e endereços de contratos inteligentes é algo bem baixo nível, honestamente. A adoção mainstream de criptomoedas precisa de carteiras + recuperação + UIs intuitivas e (para melhor ou para pior) soluções de custódia de terceiros.”, disse um investidor.

Já para outros, adotar este tipo de solução é justamente contrário a todos os ideais do criptomercado e que o serviço de custódia de terceiros derrota todo o propósito da independência financeira que o Bitcoin propõe. Afinal nos bancos você nunca perde seu dinheiro e deveria ser assim o mercado das criptomoedas.

“Ter uma companhia protegendo você das suas burrices ou não ter uma companhia para ‘te proteger’ das coisas que você realmente quer fazer – Escolha um.”

Com isso é importante sempre tomar cuidado com todas as suas transações e estudar o máximo possível para evitar qualquer erro do tipo, afinal o prejuízo pode ser grande.