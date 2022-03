O Que as Crescentes Tensões Geopolíticas na Ucrânia Podem Significar Para as Criptomoedas

Ucrânia: atual centro de turbulência geopolítica

Dwight Eisenhower, o 34º presidente dos EUA, foi o último comandante em chefe a também ter sido comandante militar. Como líder do mundo livre na década de 1950, ele disse uma vez:

“Eu odeio a guerra como só um soldado que a viveu pode, apenas como alguém que viu sua brutalidade, sua futilidade, sua estupidez.”

Na verdade, a guerra é uma invenção humana devastadora. À medida que a pandemia global se reduz ao status endêmico, as tensões bélicas na Europa aumentaram, atingindo talvez seu nível mais alto desde o fim da Guerra Fria e possivelmente a crise dos mísseis cubanos no início dos anos 1960. O atual impasse entre os EUA e seus aliados da Otan (sigla para Organização do Tratado do Atlântico Norte) contra a Rússia sobre suas ameaças de invadir a Ucrânia pode iniciar uma guerra na Europa.

A guerra é um evento significativo, particularmente quando envolve potências nucleares de cada lado das linhas de batalha. Os mercados financeiros refletem os cenários econômicos e políticos em que operam. Se o conflito começar, muitas pessoas inocentes acabarão no coração do campo de batalha. Cidadãos ucranianos podem acabar fugindo apenas com as roupas do corpo. Em tal situação, as criptomoedas podem oferecer uma forma de capital facilmente transportável e altamente líquido para quem está em fuga.

Ucrânia: atual centro de turbulência geopolítica

Em 2020 e 2021, a pandemia global esteve no centro das atenções em todo o mundo, à medida que o número de casos de Covid-19 aumentou junto com as mortes. No início de 2022, a turbulência geopolítica assumiu o centro das atenções.

Os EUA e seus aliados da Otan na Europa consideram a Ucrânia parte do Leste Europeu livre, enquanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acredita que a Ucrânia é parte integrante de sua nação. Na sua opinião, é a Rússia Ocidental. Putin acumulou cerca de 150.000 soldados russos ao longo da fronteira da Ucrânia e exigiu que a Otan garantisse que a Ucrânia nunca se tornaria membro da organização. O líder russo acredita que a adesão à Otan é uma ameaça ao seu país.

A Otan e os EUA se recusaram a fazer qualquer garantia alegando respeito à soberania da Ucrânia. Enquanto as negociações e discussões continuam, o líder russo não rebaixou o nível de suas ameaças. Embora os EUA e a Europa tenham ameaçado sanções severas, a Rússia e a China concordaram com uma estrutura que poderia tornar as sanções inúteis.

Além disso, a Rússia é um dos principais produtores de , , , , fertilizantes e outras matérias-primas. À medida que as tensões aumentam, as cadeias de suprimentos podem sofrer escassez substancial e os preços podem disparar.

O capital de fuga tem uma longa história

A escassez global de commodities é apenas um aspecto dos perigos infernais da guerra. Para aqueles que tentam escapar da devastação das zonas de guerra em busca de refúgios seguros, o capital com o qual sobreviver, não importa onde eles acabem, é uma consideração crítica e muitas vezes um desafio.

No período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, e diamantes eram os principais bens que muitas pessoas colocavam em seus bolsos ou costuravam em suas roupas para permitir um novo começo em um novo país. Capital de fuga é um termo econômico que se refere à transferência de ativos de um país para outro devido a eventos econômicos ou políticos desfavoráveis.

Ao fugir de uma zona de guerra, as transferências bancárias tradicionais podem ser impossíveis de iniciar. Embora ouro, diamantes e outros ativos de alto valor tenham sido historicamente capital de fuga tradicional, a tecnologia introduziu uma nova classe de ativos que permite que aqueles que fogem das condições de guerra mantenham quantidades ilimitadas de capital em seus bolsos.

Novo conjunto de ferramentas de capital para quem está em fuga

As criptomoedas em uma carteira de computador podem caber em uma unidade flash no bolso, e a carteira de computador pode carregar ativos ilimitados em , ou outras criptomoedas. Uma senha segura permite ao proprietário acessar o capital em qualquer lugar do mundo e convertê-lo em moeda local.

Como capital de fuga, as criptomoedas são muito mais fáceis e seguras do que ouro, diamantes ou quaisquer outros ativos tangíveis. À medida que a temperatura geopolítica aumenta, as criptomoedas podem atrair muitas compras em áreas em perigo.

China de olho em eventos na Ucrânia, pois tem projetos em Taiwan

Em 2021, o mundo assistiu à fuga de refugiados do Afeganistão e ao retorno do Talibã ao poder quando as tropas americanas e europeias deixaram o país problemático. Em 2022, a Ucrânia está à beira de uma aquisição russa, levando muitos de lá a considerar buscar refúgio no exterior.

A China apoiou a Rússia em seus projetos sobre a Ucrânia, e a Rússia parece ter retribuído o favor com o apoio da China em sua busca pela reunificação com Taiwan. A população de Taiwan é de mais de 23,5 milhões, e muitos fugirão se a China aumentar as ações militares que podem levar à guerra e colocar o país do leste asiático sob o guarda-chuva político da China.

A demanda por criptomoedas em Taiwan e em outros países asiáticos pode aumentar drasticamente se as políticas expansionistas chinesas continuarem. A China avaliará a reação dos EUA e da Europa à situação na Ucrânia, medindo seus próprios planos para a reunificação de Taiwan.

Enquanto isso, a Coreia do Norte e o Irã continuam sendo estados desonestos com capacidades nucleares crescentes que também podem fomentar turbulências nos países vizinhos, potencialmente fazendo com que várias pessoas fujam nos próximos anos. Criptomoedas em uma unidade flash no bolso provavelmente se tornariam a capital de voo definitiva e facilmente transportável para os refugiados modernos.

Criptos: 3 benefícios críticos durante tempos traiçoeiros

As criptomoedas oferecem três benefícios durante tempos turbulentos:

As moedas digitais são um meio global de transação altamente líquido que é negociado por meio de uma variedade de trocas.

Uma carteira de computador existe no ciberespaço, transcendendo fronteiras e interferência do governo.

A segurança criptográfica depende de uma única senha ou chave, proprietária de cada titular de conta.

Ideologicamente, as criptomoedas são uma forma libertária de dinheiro que assume o controle da oferta de dinheiro dos bancos centrais e governos e a devolve aos indivíduos. Criptos são produtos globais, fungíveis, transportáveis, evolucionários e revolucionários de tecnologia financeira (fintech).

Infelizmente, o conceito de guerra não desapareceu na história. Como disse o general da Guerra Civil Wiliam Tecumseh Sherman, “a guerra é um inferno”, e mais de um século depois isso não mudou.

No entanto, as criptomoedas podem simplificar o problema da fuga de capital. De fato, se as conflagrações geopolíticas globais aumentarem, os tokens digitais poderão se tornar os principais ativos que servem como capital de fuga. Ironicamente, as perspectivas crescentes de guerra podem ser otimistas para as criptomoedas.