O que é blockchain?

Não se assuste ao escutar termos técnicos em conversas de pessoas descrevendo a “blockchain”. Uma blockchain é apenas um banco de dados. E não é algo particularmente sofisticado – você pode criar uma usando uma planilha, com pouco esforço.

Existem algumas peculiaridades em relação a esses bancos de dados. A primeira é que as blockchains são append-only, que em português seria algo como “somente-anexos”. Isso significa que você só pode adicionar informação – não é possível simplesmente clicar em uma célula e fazer a exclusão do que já foi adicionado, nem fazer qualquer alteração.

A segunda é que cada entrada/adição (chamada de bloco) no banco de dados é criptograficamente vinculada à última entrada. Simplificando, cada nova entrada deve conter uma espécie de “impressão digital” ( hash ) referenciando o bloco anterior.

E é isso! Como cada “impressão digital” aponta para a última, o resultado é uma cadeia de blocos. Ou – como as crianças descoladas gostam de chamar – uma blockchain.

Uma blockchain é imutável: se você alterar um bloco, ele altera a impressão digital. Como essa impressão digital também é incluída no próximo bloco, o bloco seguinte também será alterado. Mas como a impressão digital do bloco seguinte também é incluída no próximo… bem, você entendeu a ideia. Você acaba tendo um efeito dominó onde qualquer mudança se torna evidente. Não é possível alterar nenhuma informação da blockchain sem que todos percebam.