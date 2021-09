O que é Pump e Dump nas criptomoedas?

Você sabe o que é Pump e Dump? Esses termos são comuns em artigos sobre criptomoedas e ações e têm relação com os preços dos ativos. Veja mais.

A invenção das criptomoedas trouxe para o mundo financeiro uma série de novos paradigmas. O contraste entre o sistema financeiro centralizado e regulado e as redes monetárias descentralizadas são significativos. E estas novas redes trouxeram à tona diversas questões, como os riscos relacionados ao chamado pump e dump.

Apesar desta prática ocorrer também no mercado financeiro tradicional há bastante tempo, este tipo de golpe tem sido muito comum no meio das criptomoedas devido a quatro principais motivos que explicaremos ao decorrer do texto. Mas afinal, do que o pump e dump se trata? Dá uma olhada nos tópicos do artigo de hoje:

O termo inglês ‘pump’ significa bombear, e ocorre quando o preço de um determinado ativo dispara acentuadamente. Ao contrário, o ‘dump’, que pode ser traduzido como ‘jogar fora’ ou ‘despejo’, acontece justamente quando o preço cai rapidamente de valor, como destacado na imagem abaixo.



O termo Pump e Dump, por sua vez, está relacionado à prática de manipulação de mercado com o objetivo de inflar os preços e realizar lucro antes que o valor desabe. Contudo, vale ressaltar que ambos os termos são utilizados separadamente na análise técnica e não necessariamente estão relacionados à manipulação de mercado.

Por exemplo, se você escutar um analista falando que o preço de um determinado ativo teve um ‘pump’, ele pode simplesmente querendo dizer que o preço disparou, não necessariamente que houve uma manipulação intencional nos preços. O contrário também serve para o termo ‘dump’.

Porém, se você escutar estes dois termos juntos, muito provavelmente isto estará relacionado à prática de manipulação de preços, já há muito tempo conhecida nos mercado financeiros.

Como dito acima, este tipo de trapaça também ocorre nos mercados tradicionais, mas tende a ser bem menos comum do que no mercado de criptomoedas. Isso ocorre pois a manipulação de preços é muito mais fácil de ocorrer em mercados com baixo volume e com pouca ou nenhuma regulamentação.

No mercado tradicional existem regulamentos contra este tipo de ação, onde sanções financeiras costumam ser aplicadas aos investidores que recorrem a este método. Como o mercado de criptomoedas possui sensivelmente menos volume e possui poucas regulamentações se comparado ao mercado tradicional, estes golpes costumam ser mais comuns.

Além disso, por ser um mercado muito jovem, muitos investidores podem estar mais sujeitos a caírem neste tipo de golpe, pois não conseguem diferenciar muito bem os fatores que influenciam os preços.

Apesar de parecer simples, existe uma linha muito tênue entre manipular propositalmente o mercado ou simplesmente emitir opiniões ou informações que de alguma forma podem manipular o preço. Por conta disso, a punição nestes casos pode ser muito difícil até em mercados hiper-regulados como o setor das ações, e praticamente impossível para o mercado de criptomoedas. Por conta disso, explicaremos detalhadamente como você pode se proteger deste tipo de golpe.

Pump

O conceito da operação é simples. Compre um ativo e tente fazer o máximo de pessoas adquiri-lo, espalhando informações, acontecimentos, rumores e suposições positivas, normalmente falsas, exageradas ou sensacionalistas. Ou simplesmente use o seu poder de influência sobre os mercados ou indivíduos para que eles sigam a sua posição.

Quem realiza o pump and dump está interessado em criar o efeito psicológico de mercado conhecido como FOMO (Fear Of Missing Out), que pode ser definido como o medo de ficar de fora de um investimento.

Algo muito comum e que também ocorre no criptomercado são analistas, empresas e players com influência o suficiente que usam o seu poder para fazer com que muitas pessoas comprem um determinado ativo.

Por exemplo, um analista com um número suficiente de seguidores, pode fazer o preço de uma altcoin de baixa capitalização subir ao emitir opiniões positivas. E caso ele esteja de fato apenas ‘pumpando’ o ativo para o vender a um preço mais caro, é praticamente impossível descobrir, pois na prática, o que ele fez foi apenas emitir uma opinião, um direito fundamental de qualquer pessoa.

Dump

O dump é quando acontece a queda súbita da moeda. Após provocar um choque de demanda, pois mais pessoas estarão realizando a compra daquele ativo, o preço tende a subir, e este é o momento em que os golpistas costumam realizar lucros com a operação.

Logo em que se é percebido a reversão de tendência do mercado, o despejo em cascata é iniciado, provocando o prejuízo dos investidores e iniciando o dump. Alguns traders podem conseguir fechar a posição a tempo, antes que o preço comece a desabar. Mas certamente a maioria dos que entraram no ativo por conta do golpe perderão dinheiro.

Já houve um tempo em que a opinião de especialistas movimentavam o preço do Bitcoin. Mas com um amadurecimento e crescimento da rede, nomes lendários do mercado financeiro, como Warren Buffet, Stan Druckenmiller e Ray Dalio emitem opiniões positivas e negativas sobre o BTC e o preço sequer se move. A tendência futura é clara, quanto mais a rede BTC ganha liquidez e cresce de tamanho, menor este risco se torna para os investidores.

Por outro lado, falas e especulações sobre ações concretas de grandes players do mercados ainda afetam o preço das criptomoedas, como explicaremos mais abaixo sobre o caso envolvendo o CEO da Tesla / SpaceX, Elon Musk.

Como se precaver disso?

Ninguém gosta de perder dinheiro, certo? Então vamos compreender como você pode evitar este tipo de manipulação de mercado e otimizar os seus investimentos. Mas de antemão, é importante destacar que não existe uma fórmula exata para se averiguar esse tipo de ação, dificultando em muito a punição nestes tipos de caso.

Mantenha-se bem informado

Manter-se bem informado é essencial ao realizar qualquer investimento, pois dessa forma você conseguirá diferenciar informações e notícias que realmente aumentam a demanda por aquele ativo e que consequentemente farão o preço subir.

Como dito anteriormente, a forma mais comum de Pump e Dump é a divulgação de notícias falsas ou exageradas ou de uma narrativa sobre aquele ativo que pode não condizer com a realidade.

Desta forma, ao compreender o mercado em que se está alocando recursos e os fundamentos daquele determinado ativo, as chances de cair nesse tipo de manipulação diminuem substancialmente.

Por exemplo, em 2017, durante a febre dos ICOs, um projeto chamado Bitconect prometeu ser o “novo Bitcoin”, afirmando possuir uma tecnologia que iria revolucionar o mercado. Mas na prática, o projeto não passava de um esquema de pirâmide que acabou desabando.

Por conta de casos como do Bitconect, é muito importante diferenciar as narrativas de quem deseja te vender um projeto e a realidade dos fatos. Dessa forma, você certamente estará mais protegido de um eventual golpe.

Entenda mais sobre análise técnica

Observar o gráfico pode te ajudar a entender se aquele ativo está sendo manipulado ou não. Ao ver o preço de um ativo disparar se pergunte se existe algum motivo plausível para aquilo ocorrer. Alguma nova atualização está por vir? Alguma empresa realizou a compra do ativo? Ele será listado em alguma nova exchange?

Como dito anteriormente, é realmente difícil saber se existe alguém manipulando os preços intencionalmente. Mas certamente uma prática que pode te ajudar a evitar essas quedas acentuadas é realizar o rebalanceamento da sua carteira.

Se um determinado ativo sobe muito de preço, ele representará um percentual maior da sua carteira. Uma prática recomendada pela maioria dos analistas é a diversificação, isso na prática significa não colocar todos (ou a maior parte) os seus investimentos em um mesmo ativo. Desta forma, você minimiza os riscos do dump.

Vale ressaltar que as quedas após altas do mercado são completamente naturais, muito pelo fato de que os investidores buscam realizar lucro e balancear suas posições. Por conta disso, não necessariamente um ativo que disparou e caiu de preço passou por uma manipulação envolvendo a veiculação de informações e notícias falsas ou exageradas.

Elon Musk teria cometido uma ação de Pump e Dump?

Quando falamos sobre as manipulações do Elon Musk, temos que entender que estamos falando sobre um dos homens mais influentes do mundo, e que já possui um histórico de manipulações no mercado acionário, já investigadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), órgão que regulamenta o mercado financeiro no país.

Para compreender o cenário, vamos a cronologia dos eventos envolvendo o Sr. Elon Musk e o mercado de criptomoedas.

Em 2019 e 2020, Musk começou a fazer uma série de piadas envolvendo a Dogecoin, e chegou a colocar no seu Twitter que era CEO da Dogecoin, fazendo o preço do ativo disparar

Em 2020, começou a receber muita atenção da comunidade de criptomoedas, postando alguns memes positivos sobre o Bitcoin

Já em 2021, anuncia a compra de bitcoins pela Tesla e uma série de outras medidas para integrar a criptomoeda à empresa;

Musk inicia uma série de iniciativas para impulsionar a Dogecoin, que ele afirma ser a sua criptomoeda favorita;

Ainda em 2021 a Tesla suspende os pagamentos em BTC por conta de supostas questões ambientais, fazendo o preço do bitcoin cair;

Após isso, Elon continua a impulsionar a Dogecoin mesmo ainda recebendo muitas críticas da comunidade e preço do cripto-meme estando em baixa;

Elon Musk se aproveitou do poder dos seus tweets para manipular o mercado e lucrar com isso? É impossível saber, visto que não possuímos acesso às contas em exchanges ou carteiras do bilionário. Mas de fato, essa é uma história bastante suspeita.

