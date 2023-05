Polygon: endereços explodem para máximo de 2 anos

BTC/USD +0,83% – ETH/USD +1,19% – MATIC/USD +1,32% BTC/USD +0,83% – ETH/USD +1,19% – MATIC/USD +1,32%

CriptoFácil – Embora as redes layer 2 do tenham ganhado destaque em 2023, a (MATIC) tem discretamente marcado presença este ano. Os dados mais recentes revelam um aumento significativo no número de novos endereços criados diariamente na rede.

Segundo dados partilhados pelo analista e trader de criptoativos Ali Martinez, em 22 de maio foram criados 556 novos endereços MATIC na rede Polygon. Esta é uma contagem que não era vista desde fevereiro de 2021.

A contagem de endereços está numa tendência de alta consistente, o que, junto com a ação do preço do MATIC, sinaliza um aumento no interesse e na participação dos usuários no ecossistema Polygon.

Mais ainda, o número total de endereços na rede ultrapassou 1,83 milhões, um aumento de 10,68% em relação aos pouco mais de 1,66 milhões de endereços registrados no início do ano. Conforme os gráficos da Glassnode, a contagem de endereços aumentou quase 40% no ano passado.

Polygon em alta

Recentemente, a Polygon anunciou otimizações para zkEVM, que têm o potencial de reduzir as taxas em aproximadamente 20%. Isso é esperado para atrair ainda mais usuários.

As estatísticas da zkEVM na rede também são promissoras, tendo atraído US$ 14,26 milhões em Valor Total Bloqueado (TVL) desde o seu lançamento em março, enquanto o número de endereços únicos aumentou 19,7% e os depositantes aumentaram 15%.

Além disso, a Polygon está estabelecendo parcerias estratégicas em sua expansão. No mês passado, uniu-se à gigante americana de pagamentos, a Mastercard, além de outros players do blockchain e da Web3. Essa parceria sinaliza que a Polygon segue avançando e mostra a aceitação crescente da blockchain no setor financeiro tradicional.

De acordo com analistas de cripto, a crescente adoção de PoS (Proof-of-Stake) e o aumento constante no número de endereços na rede Polygon ilustram a mudança na indústria de ativos digitais. Enquanto Ethereum e as redes de layer 2 dominam as discussões, a Polygon demonstra silenciosamente sua relevância e potencial no ecossistema de criptoativos.

Por CriptoFácil