Previsão Ethereum para 2022: Veja se vale a pena | Coinext

Qual a previsão de Ethereum para 2022? Nesse conteúdo, você vê quais as expectativas do mercado para Ether e entende se vale a pena investir nessa moeda.

Começo do ano é a época ideal para olhar para a carteira de investimentos e analisar cada ativo. Realizar perspectivas é fundamental para buscar objetivos e, por isso, analisar cenários é o caminho fundamental. Por isso, hoje vamos apresentar a previsão de Ethereum para 2022.

Sabemos que não há como garantir a exatidão de previsões para ativos de renda variável. As criptomoedas são parte desses ativos e por isso, qualquer cenário trata-se apenas de compilado de informações que são importantes para analisar essa moeda.

Ver a previsão de Ethereum para 2022 é essencial para investidores e traders de criptomoedas, afinal, em 2021 a moeda Ethereum teve um crescimento que deixou seus investidores satisfeitos. Ultrapassando 500% de rendimento, o sistema de desenvolvimento tem planos para manter o cripto no mesmo caminho.

Confira sobre o que vamos tratar neste artigo:

O que é Ethereum.

Qual foi a performance de Ether em 2021.

Valor do Ethereum hoje

Vantagens do Ethereum

Qual é a previsão do Ethereum para 2022

Vale a pena investir na Ethereum?

Bitcoin ou Ethereum, qual escolher?

O que dizem os analistas

O que é Ethereum?

O Ethereum, como se sabe, é uma rede completa de sistema de criptomoedas, contendo seu sistema Blockchain como forma de trabalho de mineração e, claro, sua cripto, o Ether, que também é popularmente chamado de Ethereum.

‍Arquitetado para justamente ser uma “super rede” de computadores, o sistema ETH, o Ethereum se alavancou rapidamente e hoje é a segunda mais popular e valorizada moeda do criptomercado. O que a torna interessante é a possibilidade de executar contratos inteligentes. Esses “smart contracts” permitem que fechar contratos imobiliários, contratos financeiros no geral e fazer movimentações entre usuários se torne mais rápido, mais barato e descentralizado, além de mais seguro.

Esse recurso é seu principal diferencial antes mesmo do lançamento de sua versão 2.0, Serenity, que está prevista para o ano de 2022. A versão tem como objetivo mudar a maneira de validar as transações – trabalho de mineração -, de Proof of Work para Proof of Stake, diminuindo a exigência energética e deixando as operações mais rápidas e as taxas mais baixas.

Abra sua conta gratuíta:

https://coinext.com.br/index.html?aff=45249

Ethereum em 2021

Antes de apresentarmos a previsão do Ethereum para 2022, vale a pena olharmos para o ano que passou e entender os principais pontos de atenção e números.

A moeda começou 2021 valendo R$3.796 (U$730) e teve sua alta no dia 8 de novembro, valendo R$26.719(U$4.818). Ao longo do ano manteve a segunda posição como maior em valor de capital de mercado, o que quer dizer que é a segunda mais negociada, com valor atual que, em janeiro de 2021, soma U$540 bilhões.

Assim como outras moedas, no final de 2021 e começo de 2022, passou por momentos de volatilidade, considerada relativamente normal. Assim, segue sendo valorizada, mesmo não tendo lançado sua nova versão, cujo objetivo é tornar seu uso mais prático e deixar as transações mais velozes.

Valor do Ethereum hoje

Já que citamos alguns valores, vale a pena destacarmos como está o valor do Ethereum hoje.

Assim como outras criptomoedas, o valor de Ether sofreu correção causada por movimento de queda do final de 2021 e começo de 2022. Esse movimento impactou as principais criptos do mercado, inclusive o Bitcoin, e com o ativo de Ethereum não foi diferente.

Mesmo distante dos valores alcançados durante a máxima do ano passado, é possível olharmos os valores de janeiro de 2022 com bons olhos, afinal, correspondem aos mesmo padrões apresentados antes de começar o movimento de alta.

No entanto, é sempre necessário destacar que estamos falando de um ativo de renda variável, por isso, o valor de Ethereum muda diariamente e várias vezes ao longo do dia. Dessa forma, antes de investir ou realizar operações, é preciso analisar o preço e entender as possibilidades.

Vantagens do Ethereum

A nova versão do Ethereum, a 2.0, trará uma forma de trabalho “mais verde” para suas operações, poupando mais energia, diminuindo a exigência computacional, mas também diminuindo gradualmente a necessidade processos necessário para minerar Ethereum.

O que o upgrade busca fazer é tornar as movimentações mais rápidas, mais fáceis e mudar do Proof of Work para o Proof of Stake, onde os usuários ajudarão a validar as transações através do armazenamento do ETH em suas carteiras virtuais.

Os usuários com a maior quantia do ativo terão uma maior recompensa, e a prática do Staking será uma vantagem tanto para o sistema quanto para o investidor.

Outra vantagem é o popular recurso de Contratos Inteligentes, que permite que outras operações financeiras sejam realizadas dentro da rede, como fechar e assinar contratos sem intermediadores e bancos, além dos processos com criptomoedas.

Qual é a previsão do Ethereum para 2022

O principal ponto a ser destacado na previsão de Ethereum para 2022 é a sua atualização. Até o final de 2022, a versão 2.0 pretende trazer inovações que buscam consolidar as mudanças que facilitarão a vida dos usuários.

Além da mudança na validação das transações, acontecerá a mudança no problema de escalabilidade, que é quando um conjunto de ordem de movimentação se acumula e as operações ficam mais lentas e as taxas mais altas.

Essas mudanças tendem a aumentar a adesão de novos usuários à moeda e a sua popularização.

Vale a pena investir no Ethereum?

Contando com os fatos mencionados anteriormente e com a questão de que a rede ETH vai além das transações dos criptos, um surgimento interessante que também movimentou o Ethereum foi o NFT, os itens não fungíveis, que permitem que usuários registrem itens virtuais em contratos inteligentes com selos de autenticação, e que possuem valor financeiro tanto no mundo virtual quanto no mundo real.

Tanto a popularização do próprio cripto Ethereum quanto dos NFTs que vem aumentando muito, garantem que a moeda virtual ainda tenha bastante potencial para crescimento em 2022.

Porém, a única forma de saber se realmente vale a pena investir em Ethereum ou em qualquer outro ativo é consultando seu perfil de investidor, objetivos e planejamento. Dessa forma, é possível considerar todos os riscos e oportunidades que podem aparecer.

Realizando esse processo, é possível saber se a moeda de Ethereum está na lista das melhores criptomoedas e melhores ativos para sua carteira de investimento.

Bitcoin ou Ethereum, qual escolher?

Como mencionado, o Ethereum tem um objetivo que vai além das transações fiduciárias e de exercer o papel monetário. Enquanto o Bitcoin foi projetado para assumir o papel de movimentador financeiro.

Os dois ocupam as posições de moedas mais populares e valorizadas do mercado de criptos e não competem entre si, justamente por terem objetivos diferentes.

Arquitetado para ser uma moeda deflacionária, a tendência do Bitcoin é valorizar com o passar do tempo, assim como o Ethereum que tem a intenção, com o lançamento de sua nova versão.

O trading possibilita que os investidores comprem moedas diferentes e, ao decorrer do tempo, troquem os investimentos, comprem outros ativos e invistam nos que acham que tem rendido e que podem render mais.

O que dizem os analistas

Os especialistas têm uma visão positiva de Ethereum para 2022. Especialmente quando se considera a resolução de problemas, até o segundo trimestre de ano, após o lançamento da Serenity. Um dos principais fatores é a valorização da rede, como muitos protocolos estão sendo criados nessa plataforma, a tendência é que seja valorizada no mercado.

Mesmo quando se diz respeito ao valor das moedas, onde é melhor não fazer palpites devido à alta volatilidade, ainda acredita-se que o panorama do cripto no ano que vem é positivo.

Agora que você sabe qual a previsão de Ethereum para 2022 fica mais fácil definir se vale a pena ou não contar com essa cripto em sua carteira. Para tomar essa decisão, conte com a nossa ajuda, seja com conteúdos para investir melhor ou mesmo com a plataforma segura e simples para realizar suas operações com criptomoedas. Abra sua conta grátis agora mesmo.