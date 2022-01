Qual é a diferença entre um token ERC-20 e BEP-20?

Padrões de token de blockchain

Duas das moedas mais comuns e os padrões das duas maiores blockchains do mundo têm muito em comum. Um dos principais impulsionadores da criação do Ethereum, e sua subsequente popularidade, são os esforços de seus desenvolvedores como Vitalik Buterin e Fabian Vogelsteller que buscam resolver os problemas de escalabilidade com Bitcoin, bem como tornar a interação com blockchain acessível e flexível.

As duas maiores blockchains do mundo, Ethereum e Binance Smart Chain, desenvolveram padrões de token para aumentar a eficiência de suas cadeias e o processo de programação para construtores. Agora, em todas as blockchains, existem tipos de token padrão e esquemas de programação que ajudam a orientar e facilitar a criação de contratos inteligentes sem ter que reescrever um contrato inteiro do zero.

Um ERC ( Ethereum Request for Comments ) ou um BEP ( Binance Evolution Proposta ) são propostas que podem se tornar padrões de programação que garantem que novos tokens desempenhem funções básicas como recuperação de endereço, operabilidade com diferentes carteiras e muito mais. Eles são basicamente projetos para ajudar a construir um token.

Esses padrões vêm no lugar de nomes codificados como ERC-20, BEP-2 ou BEP-20. Outras propostas em diferentes cadeias também podem afetar a função de uma rede, mas melhorias técnicas – como EIP ou BIP, Ethereum e Propostas de Melhoria de Bitcoin, respectivamente – não são as mesmas. Os padrões ERC ou BEP não são software para instalação, mas sim uma lista de verificação ao criar um contrato inteligente.

Aqui neste artigo, descreveremos dois dos padrões de token mais comuns em todas as criptomoedas e Finanças Descentralizadas (DeFi): ERC-20 e BEP-20. O último é uma reprodução compatível do primeiro, cada um com igual poder em sua respectiva cadeia.

O que é o token ERC-20

Se você comprou um NFT ou negociou um token no Ethereum, provavelmente interagiu com um token ERC-20. Esses tokens são o padrão para a maioria dos tokens na rede Ethereum. Eles são fáceis de usar (dizem os desenvolvedores!), e a flexibilidade do código permite muitos casos de uso.

O ERC-20 não começou como uma grande teoria. De acordo com Vogelsteller, a ideia nasceu de uma proposta simples de alguns programadores que buscavam sintetizar tarefas e tornar a produção de tokens intuitiva. O ERC-20, criado em 2015, é uma base para ajudar desenvolvedores e programadores de blockchain a tornar seus tokens interoperáveis ​​em toda a cadeia Ethereum.

Um dos aspectos mais críticos do ERC-20 é a flexibilidade. Ele permite que tokens e outros softwares integrem o mesmo padrão para facilitar transações mais rápidas, eficazes e globais. Seguir esses padrões ERC-20 mantém os protocolos alinhados nas funções básicas, garantindo a capacidade de capitalizar a abertura disponível no Ethereum.

O ERC-20 está listado como tendo seis características principais que mantém uniformes. Em “code speak” eles são conhecidos efetivamente: balanceOf , totalSupply, transfer, transferFrom, aprovado e subsídio. Para os leigos, essas ações permitem a visualização de saldos de tokens de conta, visualização de detalhes totais de fornecimento de tokens, mostrando como um usuário envia um token e permitindo o envio automatizado em nome do proprietário, além de muito mais.

O padrão pode ser usado para desenvolver uma variedade de tokens diferentes. Desde a criação das stablecoins mais comuns até tokens não fungíveis e ativos DeFi, o ERC-20 é um dos pilares de todas as criptomoedas.

O ERC-20 original é um marco importante na história da criptomoeda e blockchain. Ajudou uma infinidade de usuários a perceber um enorme potencial no Ethereum e abriu as portas para mais redes e blockchains fazerem o mesmo. Desenvolvedores jovens e emergentes podem concentrar sua energia na criação de novos protocolos.

Um aceno para a incrível flexibilidade do ERC-20 é a facilidade com que o padrão e o contorno podem ser replicados em um novo blockchain como o Binance Smart Chain…

O que é o BEP-20

A Binance Smart Chain foi originalmente concebida como uma alternativa ao Ethereum, e a compatibilidade é profunda. O token BEP-20 surgiu como uma extensão do padrão ERC-20 para a Binance Smart Chain.

O BEP-20 oferece aos desenvolvedores e programadores da Binance Smart Chain a mesma flexibilidade que o ERC-20 da Ethereum. Ele oferece um esboço amigável ao programador para ajudar a lançar tokens de todas as variedades na Binance Smart Chain. As mesmas funções como transferência, saldo e subsídio são possíveis.

Como sua contraparte ERC-20, o BEP-20 abre as portas para outros softwares e serviços. No entanto, ao contrário do ERC-20, o BEP-20 também é interoperável com seu companheiro Binance BEP-2. Os dois padrões da Binance BEP-2 e BEP-20, para Binance Chain e Binance Smart Chain, respectivamente, são alimentados pelo BNB.

Os dois tokens da Binance são compatíveis e complementares entre si. Os tokens BEP-20 e BEP-2 podem ser trocados igualmente. O BEP-20 e a rede BSC em geral atuam como a rede mais descentralizada do ecossistema Binance.

Algo importante a ser lembrado é que os tokens ERC-20 e BEP-20 não são exatamente trocados em nenhum lugar. Os usuários precisarão de uma ponte de ativos adequada para garantir que os tokens sejam trocados corretamente. Atualmente, muitas carteiras e exchanges – como Trust Wallet, MetaMask e Binance Wallet – permitem trocas iguais diretamente em suas plataformas.

Certifique-se sempre de que está fazendo a troca adequada, ou poderá perder seus fundos. Nem todas as plataformas são interoperáveis. Coinbase é notavelmente incompatível com tokens BEP-20. Quaisquer tokens BEP-20 enviados para uma carteira Coinbase ficarão presos até novo aviso.

Os primeiros tokens padrão, mas não os últimos

O ERC-20 ainda é o padrão de token mais popular em DeFi. A proposta monumental mostra que quase tudo em criptomoedas e DeFi deve estar aberto para discussão e debate. O ERC-20 foi o primeiro e é apenas o começo de muitos padrões de token.

À medida que o Ethereum e a Binance pressionam por mais mecanismos deflacionários em suas respectivas redes, certamente veremos mais inovações. Ambas as redes implementaram recentemente novas métricas de token que acelerarão as mudanças nas redes separadas, onde os efeitos downstream dessas implementações ainda não foram vistos. Esses padrões de token provavelmente são apenas o começo.

As habilidades de Ethereum, Binance e blockchain, em geral, vão muito além dos recursos de token vistos no ERC-20 e BEP-20. Cada um deles provou ser extremamente valioso e são padrões de padrões neste momento. A simplicidade era ousada, mas a flexibilidade também.

Felizmente, continuamos a ver novos padrões apresentados e vemos que novos padrões de blockchain podem imitar a história do ERC-20 e inaugurar novos casos de uso. No entanto, é impossível ignorar a utilidade do ERC-20 e do BEP-20 até que isso aconteça.

