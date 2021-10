ShibX, Dogecoin, Elon Musk e o Crescimento do Criptomercado

Por Andy HechtAções 11 Andy Hecht

A busca pela próxima criptomoeda explosiva se tornou o sonho de caçadores de tesouros. Nada incentiva mais o fervor especulativo de um mercado do que a chance de transformar um dólar em uma imensa fortuna em um pouco mais de uma década.

Nunca se viu o surgimento de tantas fortunas pelo menos desde a corrida do ouro nos EUA no século XIX. Quem teve a sagacidade de perceber que o bitcoin entraria em cena para mudar o status quo das moedas fez fortuna. Um investimento de um dólar no bitcoin em 2010 a cinco centavos equivaleria a US$1,14 milhão no fim da semana passada, quando a criptomoeda líder estava cotada a US$57.000 por unidade. Seu valor subiu ainda mais nesta semana, após o token superar sua máxima recorde acima de US$66.000, na quarta-feira.

As criptomoedas são fruto de avanços tecnológicos, assim como o poder das redes sociais. Os esforços de divulgação das criptos só aumentou o interesse pela classe de ativos. Elon Musk, fundador e CEO da Tesla (NASDAQ:TSLA) (SA:TSLA34) é um engenheiro brilhante. A empresa de VEs que ele construiu gerou riqueza para os primeiros investidores, quando se tornou a fabricante de automóveis mais valiosa do mundo.

Musk também é fundador da SpaceX e The Boring Company, além de ser o homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de US$200 bilhões. E, ainda por cima, ele é um grande apoiador das criptomoedas. Ao ser questionado sobre como os órgãos reguladores deveriam lidar com as criptomoedas em uma entrevista recente, ele disse que os criptoativos deveriam ser deixados em paz. Kara Swisher, colunista do New York Times, perguntou a Elon se o governo dos EUA deveria se envolver com a regulação do criptomercado. Resposta de Musks: “Eu diria, não façam nada”.

Elon Musk apoia o crescimento do criptomercado. Ele e suas empresas possuem grandes posições compradas em diversos tokens. Quando ele tuíta sobre um token, seus preços sobem e caem, com base no tom da sua mensagem. Além dos seus interesses comerciais, Elon Musk é uma das forças mais influentes do mercado.

Musk tem se envolvido em diversos projetos de tecnologia

Elon Musk é agora a pessoa mais rica do mundo. Ele recentemente superou Jeff Bezos no posto. Seu patrimônio líquido atual é de mais de US$200 bilhões, ou seja, ele tem mais dinheiro do que Bill Gates e Warren Buffett juntos.

Musk também é engenheiro. Além de fundar a SpaceX e The Boring Company, ele foi um dos primeiros investidores, CEO e arquiteto de produtos da Tesla. Ele também é cofundador da Neuralink e Open AI.

Seu papel também foi fundamental para criar a empresa que se tornou a PayPal (NASDAQ:PYPL) (SA:PYPL34). A venda da PYPL por US$1,5 bilhão para o eBay (NASDAQ:EBAY) (SA:EBAY34) em 2002 forneceu os recursos necessários para lançar a SpaceX no mesmo ano.

Claramente, Musk é um homem ocupado. Sua experiência com a PayPal e a tecnologia, como um todo, concedeu-lhe bastante conhecimento e pedigree no mercado de pagamentos. Uma bela ponte, por assim dizer, para a criptomoedas, que são uma tecnologia financeira revolucionária e um meio de troca que reflete a evolução das finanças.

Ele incentiva, mas não derruba

Em minha visão, Musk é um gênio e um DaVinci dos dias modernos, um verdadeiro homem da Renascença. Mas esse estilo é irreverente.

Ele desacreditou que não acreditava nas ações da Tesla e causou a fúria da SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA. Ele ameaçou fechar o capital da Tesla comprando suas ações a US$420 em 2018, quando os papéis estavam cotados a US$372. No mesmo ano, ele apareceu no podcast de Joe Rogan para uma conversa de duas horas, na qual bebeu uísque e fumou maconha.

No verão americano passado, durante a conferência B-word, um grande evento de criptomoedas. o Sr. Musk alfinetou os órgãos reguladores novamente, ao demonstrar seu apoio às moedas digitais dizendo: “Eu posso incentivar, mas não afundar” as criptomoedas.

Dogecoin: uma das criptos favoritas de Musk

Enquanto o mundo está focado no bitcoin e ethereum, líderes do mercado, Musk tem demonstrado particular interesse no dogecoin (DOGE). Ao lado do bilionário Mark Cuban, Mark concorda que o dogecoin é um poderoso meio de troca.

Em maio de 2021, ele tuitou que estava:

“Trabalhando com desenvolvedores do Doge para a eficiência das transações do sistema”. Bastante promissor”.

Cada um dos seus tuítes sobre o dogecoin parecia impulsionar cada vez mais os preços do criptoativo. Em 18 de outubro, o DOGE era um dos líderes do mercado. Atualmente, ocupa a nona posição, negociado em torno de 25,5 centavos, com uma capitalização de mercado de cerca de US$33,5 bilhões.

O dogecoin é filho dos engenheiros de software Billy Markus e Jackson Palmer, que decidiram criar o sistema de pagamento como uma “piada”. Mas, com um valuation de US$33,5 bilhões e suporte de alto perfil, a moeda digital não é mais motivo de riso.

O DOGE é uma homenagem satírica ao bitcoin como uma marca. O meme de internet centrado na imagem de um cão Shiba Inu, com maus hábitos de ortografia, explica “doge”, em vez de “dog”. Em junho de 2021, Musk tuitou o seguinte:

(Tenho que esconder minha paixão oculta do público ou serei socialmente condenado ao ostracismo.)

Obviamente, ele ama esse canino!

Uma nova criptomoeda, Shibavax (SHIBX) é uma cópia da piada original que disparou desde que entrou no mercado em 10 de outubro. ShibX tenta surfar na popularidade do Doge.

ShibX: criptomeme derivado do dogecoin

O site do Shibavax destaque a nova entrada no criptomercado. ShibX é um token refletivo, ou seja, cobra uma taxa de reflexão de 10% de cada transação e a distribui entre os titulares do ShibX. Basicamente, o token recompensa investidores passivos com dividendos.

Em 19 de outubro, 12.878 criptomoedas circulavam pelo criptomercado. ShibX ocupava a 3092a posição, o que o colocava no top 24%.

SHIBX/USD

O gráfico mostra a valorização do ShibX de US$0,0000000022 em 10 de outubro para US$$0,00004336 em 19 do mesmo mês. O ShibX explodiu em termos percentuais em um pouco mais de uma semana, atingindo a máxima de US$0.00006209 em 18 de outubro.

Elon Musk lidera uma legião de seguidores

Oscar Wilde disse certa vez: “A única coisa pior do que ser falado é não ser falado”. Elon Musk, Mark Cuban, Jack Dorsey e outros bilionários de alto perfil geraram muito alarido para o dogecoin, a fim de garantir que ele “seja falado”. O símbolo do token, um Shiba Inu, raça de cão de caça do Japão, é uma marca que transformou uma piada em um investimento da moda.

Parafraseando o velho ditado: “a imitação é a forma mais sincera de adulação”, o ShibX é uma das moedas que está subindo na esteira do dogecoin.

Elon Musk merece muito crédito por seu trabalho com VEs, meios de pagamento, viagem espacial e redes de túneis que melhorarão os fluxos de tráfego no futuro. E os tokens Shiba devem muito crédito a Elon pelo fato de ele ter se tornado o melhor amigo da família.