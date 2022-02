Ucrânia reconhece criptomoedas!

Votada nesta quinta-feira (17), a Ucrânia aprovou um projeto de lei criado em setembro do ano passado, chamado: “Sobre ativos virtuais”, que legaliza o Bitcoin e outras criptomoedas no país. Com mais de 5 milhões de ucranianos utilizando criptomoedas, a Ucrânia passa a ser o país com o maior percentual em adoção de criptomoedas do mundo.

Com isso, diversos setores da indústria como exchanges, precisarão ter aprovação do governo através da Comissão Nacional de Valores Mobiliários, que também supervisionará assuntos relacionados não apenas as criptomoedas como também a outros ativos digitais.

“As empresas de criptomoedas, estrangeiras e ucranianas, poderão trabalhar legalmente e os ucranianos terão acesso conveniênte e seguro ao mercado global de ativos virtuais” Disse o vice-primeiro-ministro e ministro da Transformação Digital Mikhail Fedorov, na Forbes.

JP Morgan abre escritório no metaverso do Decentraland

Nesta terça-feira (15), o maior banco dos EUA, JP Morgan, anunciou a abertura de um lounge virtual no Decentraland apelidado de “Onyx Lounge”, o local virtual fica dentro do distrito comercial Metajuku, nas coordenadas (94, 21), e o terreno do banco agora apresenta um retrato do CEO do banco, Jamie Dimon.

Em um relatório intitulado “Oportunidades no Metaverso” eles apontaram que os consumidores em todo o mundo estão gastando cerca de US$ 54 bilhões em bens virtuais todos os anos, aproximadamente o dobro do valor gasto na compra de músicas neste mesmo período.

A criação de um ambiente virtual próprio no Decentraland foi visto pelo mercado como um apoio do JP Morgan ao projeto. Com isso, o token MANA usado para a compra de terrenos e demais itens e serviços em seu metaverso, subiu cerca de 10% apenas com a notícia de que o JP Morgan entrou no jogo.

Baleia move US$ 1,9 bilhão em Bitcoin e paga somente US$ 3,50 em taxas

O termo “bitcoin whale” ou “Baleia de Bitcoin” é usado para descrever investidores que possuem uma grande quantidade do ativo, e uma das maiores baleias do mercado, especificamente a 14º maior do mundo de acordo com o InfoCharts, chamou a atenção da mídia nesta semana em uma transação surpreendente.

De acordo com o Blockchain.com, a quantia que representa quase US$ 2 bilhões foi enviada para dois endereços diferentes. O primeiro recebeu 44.612 BTC enquanto o restante foi enviado para outra carteira com longo histórico de transações já registrados, e tudo isso gastando apenas 0.00008496 BTC para ser concluída.

Além do alto valor transferido, chama a atenção o fato das transações terem custado somente US$ 3,50 para serem realizadas. Isso mostra o quão democrática e acessível a rede de criptomoedas é capaz de ser para os seus usuários oferecendo pequenas taxas.

Um abraço,

Dos seus amigos do Capitual