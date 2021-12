Você já pensou em um mercado de mais de dois trilhões de dólares

É GIGANTESCA AS TRANSAÇÕES DIÁRIAS DAS CRIPTOMOEDAS

Por Devair G. Oliveira

Já ouvi muitas pessoas dizerem de coisas que aconteceram em suas vidas que elas só souberam depois e aí ficaram de fora daquela oportunidade, isso acontece com bastante frequência nas vidas das pessoas. Não importa qual seja sua situação financeira, se você ainda não tomou conhecimento do sistema financeiro das criptomoedas é bom se apressar e estudar um pouco o assunto porque será o sistema dominante do mundo em pouco tempo, as criptomoedas atingem novos patamares e se alguém pensa que elas irão recuar estão enganados a economia descentralizada chegou para ficar.

É gigantesca as transações realizadas diariamente com um número de ativos que não param de crescer, hoje são mais 9.250 criptomoedas dos mais diferentes seguimentos, há projetos muito interessantes, com volume de mais de 105 bilhões em (24h).

Enquanto milhões de pessoas em todo o mundo já mudaram para as criptomoedas, a maioria ainda não conhece o sistema que substituirá o atual sistema financeiro como conhecemos. A mudança é inevitável e em breve muitas pessoas em todo mundo poderão ser pegas de surpresa, o mundo está mudando e não suportará mais os governantes imprimirem moedas que na realidade não tem Lastro, em Economia, é a garantia implícita de um ativo. O conceito de lastro é utilizado para determinar o valor real das moedas, [ no sentido de que o lastro é equivalente às riquezas de um país, cuja moeda pretende representar. [

O bitcoin é a criptomoedas mais famosa e mais conhecida que já foi adotada por vários países como moe­da corrente legal, as criptomoedas estão aqui para ficar. Que implicações isso terá para o dinheiro e para a política?

O dinheiro precisa ser confiável. Ele é aceito em trocas de bens e serviços somente porque as pessoas podem presumir com confiança que outros vão aceitá-lo no futuro. Isso é verdadeiro para muitas moedas mundo a fora, o dólar americano é um exemplo e também o ouro. Argumentar que as criptomoedas, como o bitcoin, são apenas um jogo de confiança, ou uma bolha especulativa, como muitos economistas têm enfatizado é ignorar sua popularidade.

Todos torcem para que os países do mundo adotem as criptomoedas para que possa ser regulamentado, sem a regulamentação os países perdem muito dinheiro. As criptomoedas são descentralizadas e segundo os especialistas elas continuarão, não tem volta, no entanto, estas regulamentações são os pilares institucionais estáveis necessários para às criptomoedas caírem no gosto e confiança do público.

A grande pegada do bitcoin e as demais criptomoedas foram necessárias criatividade e maestria genuínas para criar um sistema descentralizado tão complexo, capaz de funcionar sem nenhuma supervisão ou reforço do governo.

O grande objetivo dos organizadores e de um modo geral todos os povos têm um imenso desejo de se libertar das garras dos centralizadores do poder estatal sobre a economia. O povo quer liberdade veja é fato que o Federal Reserve dos Estados Unidos às vezes age de maneiras misteriosas, e o socorro econômico a Wall Street durante a crise financeira de 2008 foi corretamente visto como um conchavo que beneficiou bancos e banqueiros à custa das pessoas comuns. Infelizmente isso ocorre no mundo todo, aqui em governos passados quantos bancos foram a falência e o Banco Central socorreu, com objetivos não republicanos. Sabemos que por melhor que seja um sistema, ele pode melhorar, com democracia verdadeira e espírito público.