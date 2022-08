Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta sexta (26/8)

Esta é a agenda dos 12 candidatos à Presidência para esta sexta-feira (26). A maioria deles estará em São Paulo para compromissos de campanha e entrevistas para veículos de comunicação.

Ciro Gomes (PDT): de manhã, a agenda do candidato é no Rio de Janeiro. Às 10h30, ele será sabatinado pelos veículos O Globo, Valor e CBN. O compromisso que teria à tarde, em Juiz de Fora, foi cancelado.

Constituinte Eymael (DC): o candidato tem agenda na baixada santista, em São Paulo, especificamente nas cidades de São Vicente e Santos. Entre os compromissos está uma entrevista na TV Bandeirantes.

Felipe D’Avila (Novo): sem compromisso público agendado.

Jair Bolsonaro (PL): candidato à reeleição cumprirá agenda em São Paulo. De manhã terá reunião na Associação Comercial. À tarde, entrevistas: ao meio dia, para o programa Pânico e às 16h para o jornalista Paulo Muzi. Em sua live semanal, o candidato disse que à noite estará na Festa do Peão de Barretos, também em São Paulo.

Léo Péricles (UP): jornal Estadão entrevista Leonardo Péricles às 8h30 da manhã. Em seguida, o candidato fala com a TV Cabo Frio. Às 15h30, o presidenciável fará campanha porta a porta na Favela do Lixo, também em Cabo Frio. Às 19h, participará do lançamento da candidatura de Chantal à deputada estadual.

Lula (PT): candidato tem como único compromisso um encontro com o candidato a governador do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. O encontro será no Rio.

Pablo Marçal (Pros): às 9h, o candidato concede entrevista ao portal Tribuna do Brasil. À tarde, às 14h tem reunião presencial com a coordenação da campanha, em Barueri (SP). Às 16h grava material de campanha.

Roberto Jefferson (PTB): candidato está em prisão domiciliar e não tem agenda pública prevista.

Simone Tebet (MDB): Simone Tebet terá agenda no Rio de Janeiro. Logo cedo, às 7h30, ela será entrevistada pela Jovem Pan. Na parte da tarde, às 14h ela se reunirá com a coordenação de sua campanha e às 20h55 a entrevista é no Jornal Nacional

Sofia Manzano (PCB): a agenda da candidata será na cidade de Maringá (PR). Às 11h ela concede entrevista para a rádio Pinga-Fogo. Às 17h faz panfletagem no terminal urbano. Às 19h30 tem um debate com demais candidatos do partido sobre crise política e construção de poder.

Soraya Thronicke (União): a candidata também cumpre agenda em São Paulo. Às 9h30 ela grava material para a propaganda eleitoral gratuita e às 15h participa de treinamento de mídia.

Vera Lucia (PSTU): agenda da candidata do PSTU será toda em São Paulo. Ao meio dia, ela terá compromisso em um restaurante da cidade e às 18h, Vera será entrevistada pela Rádio Trianon.

*Alterada às 7h55 para atualizar agenda do candidato Ciro Gomes. Atualizada às 8h23.



Por Agência Brasil – Brasília