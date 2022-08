Pesquisa Brasmarket: Bolsonaro na frente da disputa presidencial

Pesquisa indica que o presidente tem 41% das intenções de voto contra 32,9% de Lula

Segundo novo levantamento da Brasmarket, presidente lidera intenções de voto da disputa eleitoral(foto: Reprodução/AFP)

Novo levantamento da Brasmarket, encomendado pela Associação De Supermercados Do Estado Do Rio De Janeiro, divulgado nessa quarta-feira (24/8), aponta o presidente Jair Bolsonaro (PL) na frente da disputa presidencial. De acordo com a pesquisa, o chefe do Executivo tem 41% das intenções de voto. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em seguida, com 32,9%.

Ciro Gomes (PT) aparece na terceira posição, com 4,3% das intenções de voto. Simone Tebet (MDB) vem em seguida, com 3,3%. Vera Lúcia (PSTU) tem 0,4% ponto na pesquisa. Pablo Marçal (Pros) e Felipe d’Ávila (Novo) pontuaram 0,3%.

Leonardo Péricles (UP) e Eymael aparecem no levantamento com 0,2%, enquanto Soraya Thronicke (União), 0,1%. Sofia Manzano (PCB) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram na pesquisa.

Votos brancos e nulos chegam a 7,9% e indecisos, 9,4%.

O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 22 de agosto e contou com 2.000 entrevistados com 16 anos ou mais em Minas Gerais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2.2 pontos percentuais.

A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-07901/2022.