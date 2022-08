Pesquisa Ipec: Bolsonaro tem 50% dos votos contra 25% de Lula em Santa Catarina

Levantamento ouviu 800 pessoas entre os dias 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada na terça-feira (23) revelou os índices de intenção de voto para o cargo de presidente entre os eleitores de Santa Catarina. O candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) lidera a disputa no estado, com 50%, contra 25% do ex-presidente Lula (PT).

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 20 e 23 de agosto em 39 municípios catarinenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número SC-01218/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02226/2022.