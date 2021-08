11° BPM – PM prende três foragidos da justiça

Durante o final de semana a Polícia Militar realizou a prisão de três indivíduos foragidos da justiça.

No primeiro caso, no sábado, 07, durante Operação Batida Policial nas imediações do terminal rodoviário de Manhuaçu, os militares depararam com um indivíduo contra o qual já tinham conhecimento da existência de mandado de prisão em seu desfavor, sendo ele abordado e preso na rua Francisco Fialho.

No segundo caso também ocorrido no sábado, 07, na rua Arthur Bernardes, bairro Boa Vista em Matipó as equipes deslocaram até a residência do autor de 44 anos, para cumprimento de mandado de prisão, sendo ele encontrado dentro de um bar, onde foi dado cumprimento ao mandado.

Já a terceira situação ocorreu na rua Domingos Labanca, bairro Operários em Manhuaçu, no domingo dia 08, onde as equipes localizaram o autor de 54 anos, sendo o mesmo preso e encaminhado a Delegacia.

Vale ressaltar que os autores são egressos do sistema prisional e se encontravam descumprindo as medidas estabelecidas pela Vara de Execuções Penais.