11° BPM – Realiza Operação Campo Seguro

Nesta terça-feira, 28, foi desencadeada Operação Campo Seguro que contou com a participação conjunta de equipe da Patrulha Rural e da Polícia Rodoviária Estadual.

A Operação foi desenvolvida na comunidade do Córrego do Pião, com o objetivo de prevenir e reprimir ações criminosas nas áreas adjacentes aos centros urbanos do município, bem como nas vias de acesso na zona rural, aumentado a sensação de segurança de produtores e demais moradores da região.

No local foram realizadas diversas abordagens além de visitas e orientações aos condutores e transeuntes.