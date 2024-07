17ª CIA PM Ind. – Bela Vista de Minas – PM prende autores por tráfico e apreende drogas

Durante patrulhamento na localidade da Av. José Modesto de Ávila, bairro Senhor do Bonfim – Bela Vista de Minas. Policiais Militares depararam com uma pessoa do sexo feminino senhora 57 anos, entregando algo para um indivíduo. DATA: 07/07/2024.

Ao avistar a guarnição, saíram rapidamente do local, contudo, os militares conseguiram abordar um deles e após busca pessoal, foram encontradas três pedras de crack.

Dando continuidade às diligências, os militares lograram êxito em localizar os materiais relacionados.

Autores presos uma senhora de 57 anos e dois indivíduos masculino de 30 e 36 anos, foram encaminhados juntamente com os materiais para Delegacia de Polícia Civil.

Materiais aprendidos

– 05 duas pedras de crack;

– 01 uma bucha de maconha;

– 02 frascos de substância análoga a lança perfume;

– 02 balanças de precisão;

– R$3.179,25 em moeda corrente;

– 02 sacolas contendo uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína.

