O presidente de El Salvador de 41 anos Nayib Bukele, está dando uma aula para o mundo de como acaba com a violência em dos países mais perigosos do mundo. Ele construiu a maior prisão da América Latina isolada para 40 mil presos e jogou 2.000 desses animais que lideravam as gangues lá dentro. Disse que lá é a nova casa dele. Tá mostrando que crime organizado se combate com prisão e armas. Eles bateram o recorde recentemente de ficarem 24 horas sem um homicídio. Organizações de Direitos Humanos que nunca ajudaram em merda nenhuma aquele país foram critica-lo e ele deu um foda-se para elas pois tem o apoio da maioria da população.