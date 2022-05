ABRE CAMPO – PM prende autor de tráfico e apreende arma de fogo, munições, drogas e dinheiro

Nesta sexta-feira, 20, as equipes receberam informações dando conta de que um indivíduo egresso do sistema prisional estaria realizando tráfico de drogas no bairro Rosário.

No local foi feito contato com o denunciado e durante as buscas foram localizadas 01 arma de fogo, tipo garrucha calibre 38, 09 munições intactas do mesmo calibre, 03 tabletes e 01 barra de maconha, além de R$961,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o autor, de 22 anos foi encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.