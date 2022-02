ABRE CAMPO – PM prende autor de tráfico e apreende drogas e dinheiro

Nesta terça-feira, 08/02, a Polícia Militar recebeu informações de que um cidadão estaria comercializando drogas em uma residência no bairro Esplanada.

No local foi visualizado um indivíduo realizando compra de entorpecentes na casa do denunciado. Ambos foram abordados e durante as buscas foram localizadas 52 pedras de crack, R$712,00 e sacolas utilizadas para embalar drogas.

Diante do exposto, o autor de tráfico, de 39 anos e o autor de uso e consumo de drogas de 31 anos foram encaminhados a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.