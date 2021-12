ABRE CAMPO – PM prende autor de tráfico e apreende menor, drogas e dinheiro no bairro Recanto das Águas

Nesta sexta-feira, 03/12, as equipes receberam informações que dois indivíduos estariam praticando tráfico de drogas no bairro Recanto das Águas.

No local, os militares depararam com os denunciados que foram abordados e durante as buscas foram localizadas 07 porções de cocaína, 01 tablete de maconha, R$234,00, relógios, balança de precisão e 01 invólucro plástico com cocaína.

Diante dos fatos, o autor de 18 anos e o menor infrator de 17 anos foram encaminhados a Delegacia juntamente com o material apreendido.