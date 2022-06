ALTO JEQUITIBÁ – PM prende autores de tráfico de drogas

Na noite de 18/06, durante policiamento em festa popular em Alto Jequitibá, Festa do Carro de Boi, os militares abordaram um veículo de aplicativo que transportava três indivíduos, de 22, 23 e 24 anos, oriundos do bairro Morada Nova em Manhumirim, que de acordo com denúncias, estariam indo para as festividades com intuito de venderem drogas.

Durante a abordagem foi realizada busca pessoal e veicular, sendo localizados 19 pinos e 01 papelote de cocaína, 02 aparelhos celulares, 01 canivete e R$267,00 em espécie. Um dos autores tentou fugir mas foi alcançado e preso.

Diante dos fatos, autores foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente dos materiais apreendidos.