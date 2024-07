Atualização da Operação “Mão da Lei”:



Operação da Polícia Civil prende outras dez pessoas na “Mão da Lei”. Entre a tarde desta sexta-feira (12/07/2024) e a manhã deste sábado (13/07), outras dez pessoas foram presas na região do Departamento de Ipatinga, somando-se às 22 (vinte e duas) já presas, conforme noticiado. As novas prisões incluem mais 2 (duas) em Ipanema; 7 (sete) em Ponte Nova e 1 (uma) em João Monlevade, totalizando, até o momento, 32 (trinta e duas) pessoas presas por força de diversos mandados de prisão na denominada operação “Mão da Lei”.

O Delegado titular do Departamento de Ipatinga, Gilmaro Alves, afirmou que todas elas foram ou estão sendo encaminhadas aos presídios locais, onde ficarão à disposição da Justiça. O Delegado declarou também que foi um serviço conjunto com todas as Delegacias Regionais do Departamento, elogiando o trabalho incansável dos inspetores e investigadores que tanto se empenharam na captura destes foragidos da justiça, já que se tratava de pessoas com mandados de prisão em aberto, mas que ainda se encontravam soltas. “Gostaria de expressar meu profundo reconhecimento e admiração pelo excepcional trabalho realizado pelos policiais civis em nossa região. Nestes dias, eles demonstraram um compromisso inabalável com a segurança pública, efetuando um número significativo de prisões com base em mandados de prisão.”

Essas ações não apenas reafirmam a eficácia da Polícia Civil, mas também destacam o profissionalismo, a dedicação e a coragem desses homens e mulheres que trabalham incansavelmente para proteger nossas comunidades. A execução de mandados de prisão é uma tarefa complexa e muitas vezes perigosa, que requer investigação minuciosa, planejamento estratégico e uma execução precisa.

Graças ao empenho desses valorosos policiais, muitos criminosos foram retirados das ruas, contribuindo diretamente para a redução da criminalidade e o aumento da sensação de segurança entre os cidadãos. Cada prisão realizada representa um passo significativo na luta contra o crime e um reforço na confiança da população nas forças de segurança.

Até o momento, foram cumpridos 32 (trinta e dois) mandados de prisão (lista atualizada) neste sábado às 07h00min.

02 (dois) em Manhuaçu;

03 (três) Espera Feliz;

01 (um) Manhumirim;

01 (um) Mutum;

01 (um) Caratinga;

04 (quatro) Ipanema;

02 (dois) Inhapim;

02 (dois) Raul Soares;

01 (um) Timóteo;

01 (um) Cel. Fabriciano;

01 (um) Ipatinga;

01 (um) Barão de Cocais;

01 (um) Santa Bárbara;

03 (três) Itabira.

07 (sete) Ponte Nova

O1 (um) João Monlevade.