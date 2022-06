Bahia tem 5 pequenas cidades entre as mais violentas do Brasil; Feira de Santana é a 3ª entre as grandes

Fonte: Anuário do Fórum de Segurança Pública 2022

Os dados têm como base casos de mortes violentas registrados entre os anos de 2019 e 2021, usando como referência o índice de mortes a cada 100 mil habitantes. Pela primeira vez, o anuário incluiu municípios pequenos calculando a quantidade de habitantes e a de Crimes Violentos Letais Intencionais que são os homicídios, latrocínios (roubo seguido de morte) e as lesões corporais seguidas de morte. O anuário também considera as mortes em decorrência de intervenção policial.

O levantamento faz um recorte de três anos para evitar distorções. O estudo revela que a violência está se interiorizando para os municípios com menos de 100 mil habitares e que a Amazônia reflete esse quadro. Tanto que, de acordo com o balanço, das 30 cidades mais violentas, 13 fazem parte da Amazônia Legal, onde a taxa de violência letal foi 38% superior à média nacional. No Brasil, essa taxa é de 22,3 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes, enquanto na Amazônia Legal figura em 30,9 mortes a cada 100 mil habitantes.

Feira de Santana aparece no ranking das cidades violentas com mais de 100 mil habitantes

Feira de Santana é a mais violenta da Bahia e a terceira no Brasil no ranking do Anuário 2022 considerando os municípios com mais de 100 mil habitantes, com base nos dados de mortes violentas intencionais registradas entre 2019 e 2021.

No Ranking das 30 cidades com mais de 100 mil habitantes, aparecem 9 cidades da Bahia.

1. Feira de Santana

2. Simões Filho

3. Camaçari

4. Ilhéus

5. Santo Antônio de Jesus

6. Alagoinhas

7. Juazeiro

8. Porto Seguro

9. Teixeira de Freitas

