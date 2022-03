Bombeiros da 2ª Companhia conhecem a RPPN Sossego do Muriqui.

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sossego do Muriqui recebeu a visita de militares da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu. O grupo esteve na região do Córrego Santa Efigênia, na terça-feira, 15/03.

Organizada com apoio da Associação dos Amigos do Meio Ambiente (AMA), a visita foi o ponto de partida para futuros projetos em parceria com o Corpo de Bombeiros. O grupo formado pelos Tenentes Flávio Mota e Garcia e os Sargentos Maiquel e Dias foi conduzido pelo ambientalista Eduardo Bazém.

Durante a visita, eles estiveram na base de apoio de pesquisas e educação ambiental e percorreram um trecho da RPPN Sossego do Muriqui.

“Foi muito saudável a iniciativa do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu para conhecer a reserva e acreditamos que poderá gerar projetos importantes. A exemplo dessa visita, a reserva da Mineração Curimbaba está de portas abertas para receber qualquer instituição que tenha projetos focados em meio ambiente e que queira trabalhar em parceria”, detalha o ambientalista Eduardo Bazém.

RPPN SOSSEGO DO MURIQUI

Com área total de 339 hectares, a RPPN Sossego do Muriqui é a maior unidade privada dedicada à preservação do ecossistema da mata atlântica na região de Simonésia e Manhuaçu. Ela fica ao lado da conhecida Mata do Sossego.

Comprada pela Mineração Curimbaba, foi transformada em Reserva Particular em 2018, reconhecida pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF). O principal objetivo é a conservação do meio ambiente. É uma área primária do bioma da Mata Atlântica totalmente preservada com milhares de espécies da fauna e flora e centenas de nascentes.