BPFRON e NEPOM apreendem veículo com 360 kg de maconha em Francisco Alves

Domingo dia 10/11, uma operação conjunta entre o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e o Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal (NEPOM-PF), foi realizada na apreensão de um veículo carregado com cerca de 360 ​​kg de maconha em Francisco Alves, a ação integra a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, coordenada pela Polícia Militar do Paraná em parceria com a Polícia Federal.

A abordagem ao veículo VW/Santana começou próximo ao trevo de Terra Roxa, quando os policiais conseguiram interceptá-lo, o motorista, ao avistar a viatura, tentou fugir, desencadeando uma perseguição pela rodovia, a fuga teve fim na ponte sobre o Rio Piquiri, na divisa com Francisco Alves, onde o motorista perdeu o controle do carro, que rodou na pista.

Após o fato, o veículo e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra, para os procedimentos cabíveis, o prejuízo estimado ao crime é de R$ 735.000,00.

Abdallh News