CAPARAÓ – Polícia Militar prende autor de extorsão mediante sequestro e recupera criança

No dia 29/07, sexta-feira, uma mãe procurou a Polícia Militar relatando que seu ex companheiro teria pegado sua filha e saído para um lugar desconhecido. Que após os fatos, o autor de 32 anos, teria feito contato telefônico exigindo a quantia de R$ 1.000,00 para a entrega da criança de 05 anos, exigindo também que a mãe, reatasse o relacionamento amoroso com ele.

Com a comunicação dos fatos, a equipe policial militar na cidade de Caparaó, iniciou o rastreamento, juntamente com apoio das equipes de Espera Feliz, Caiana, Alto Jequitibá e Polícia Militar de Meio Ambiente.

Localizado visualmente o autor, no Córrego Jacutinga, os policiais militares efetuaram o seu cerco. Sem saída, ele optou por abandonar a criança em uma estrada, às vistas da viatura da PM de Meio Ambiente. Posteriormente abandonou o veículo que conduzia. E por fim, o autor foi perseguido à pé e preso pelo Sargento Velasco, comandante do Destacamento PM de Caparaó, sendo conduzido em flagrante do crime de extorsão mediante sequestro para a Delegacia de Polícia Civil. Os militares também apreenderam com o autor um veículo, um celular e R$240,50.