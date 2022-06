Colégio Tiradentes de Manhuaçu recebe três veículos viabilizados por Deputado Federal Subtenente Gonzaga

O Colégio Tiradentes de Polícia Militar de Manhuaçu recebeu três novos veículos, viabilizados pelo Deputado Federal Subtenente Gonzaga. O parlamentar prestigiou a cerimônia que marcou a chegada dos veículos à instituição na noite desta quarta-feira, 15/06, juntamente com o Comandante do 11º BPM, Tenente-coronel Luciano Correia dos Reis; Subcomandante Major Giovane Carlos Nogueira de Assis; Comandante do CTPM, Major Adilson Júnior; Diretor Pedagógico, Adilson Soares Dutra; Vereador Adm. Rodrigo, Presidente do Lar dos Idosos, Josué Miranda dos Reis Santos; Tenente Suelen Mafra; Tenente Marcelo e Sgt. Danielle, além de alunos, professores e funcionários.

Os veículos entregues foram: 01 van Fiat Ducato, 01 Fiat Doblò e 01 picape Fiat Strada.

No decorrer da solenidade, as autoridades se pronunciaram sobre a importância desta estruturação da frota e agradeceram ao Deputado Subtenente Gonzaga por todos os esforços para assegurar estes veículos para o colégio na cidade.

Major Adilson Júnior, Comandante do CTPM/ Manhuaçu, destacou que ‘tivemos a grata satisfação de receber estes três veículos que muito contribuirão para o trabalho administrativo do colégio, e, isto, tem reflexo na educação dos alunos e no desempenho do trabalho de todos os profissionais que aqui atuam. Preparamos esta solenidade, juntamente com o Comando do 11º BPM; no nosso caso, a DEEAS que centraliza estas ações junto à Secretaria de Educação, ao Comando Regional, e, contamos, para o recebimento destes três veículos, com a indicação desta verba por parte do Deputado Subtenente Gonzaga, que muito tem feito para a atividade policial militar, para a área de segurança como um todo, bem como para a educação em todo o Estado’.

Agildo Soares Dutra, Diretor Pedagógico do CTPM, ressaltou que ‘este foi um dia de muita alegria e ficam os nossos sinceros agradecimentos ao Deputado Federal Subtenente Gonzaga, por estes veículos que colaborarão muito para o nosso educandário’. Agildo ressaltou as inúmeras competições esportivas a qual o colégio participa e a importância destes veículos para toda esta logística e segurança dos alunos e demais usuários.

O Deputado Federal Subtenente Gonzaga agradeceu a acolhida e enfatizou a importante atuação do CTPM de Manhuaçu, nestes 57 anos de existência. ‘Uma das grandes referências na Educação em Minas Gerais e no Brasil, o Colégio Tiradentes possui trinta unidades no Estado. Em todos os índices que temos, seja ENEM, IDEB, as olimpíadas e outros eventos, o colégio de Manhuaçu sempre tem destaque, posicionando-se entre as primeiras colocações. Então, é fundamental que nosso mandato colabore com a estrutura da instituição. Já conseguimos viabilizar, para aqui, equipamentos de ar-condicionado, televisores, e, agora, em parceria com a Polícia Militar, estes veículos, e, ainda, chegarão carteiras para repor as antigas e dar conforto para alunos e professores. Portanto, é um esforço do nosso mandato para contribuir com a formação de nossas crianças que, em sua maioria, são filhos dos nossos militares. O colégio também atende a população, a comunidade. Aqui, há muitos alunos que não são filhos de militares e têm o mesmo tratamento, com o mesmo destaque’, afirmou.

Sobre as mensagens de agradecimento e homenagens, o Deputado destacou que ‘estou feliz, estou na minha terra, tendo aqui acolhida fraterna e amiga, além de uma acolhida da classe. Como policial militar, estando no colégio Tiradentes, me sinto em casa. Agradeço a todos os policiais de Manhuaçu, desde o Comandante ao policial mais novo aqui pela acolhida, apoio e incentivo ao nosso trabalho. Quero continuar nesta luta, representando bem a nossa classe e a sociedade de Manhuaçu. Afinal, há sessenta anos, nasci aqui ao lado, no Hospital César Leite’, pontuou.