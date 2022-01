COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL X CAMINHÃO / CARRETA

21/01/2022 às 23:10, aconteceu uma colisão entre uma carreta e um automóvel, na localidade da BR 116, Distrito de São Pedro do Avaí, Manhuaçu/MG, acionados via 193, para atendimento da ocorrência. “De acordo com informações preliminares, no endereço supracitado, havia ocorrido supostamente um Acidente envolvendo dois veículos, inclusive, num dos veículos havia uma vítima encarcerada nas ferragens. Assim, imediatamente deslocamos e no local pudemos constatar que durante o deslocamento dos Veículos o CAVALO MECÂNICO, Placa – BELO HORIZONTE e o FIAT/PÁLIO, Placa – MANHUAÇU, que estavam transitando em sentidos opostos e se colidiram, momento em que ambos saíram da Rodovia indo parar as margens da Rodovia. O FIAT PÁLIO, conduzido pelo Abrão Gomes Dutra, 36 anos, natural de MANHUAÇU, veio a se incendiar com o mesmo no seu interior, já sem Vida. Foi feito a segurança no local e dado início ao combate das chamas, pois, havia risco de o incêndio se propagar para o Cavalo Mecânico, devido ao grande vazamento de combustível que se estendia pela pista e entre os veículos. Depois dos trabalhos periciais a vítima foi repassada para funerária. Devido à grande quantidade de combustível presente na Rodovia, foi necessário usar serragem. O condutor do Cavalo Mecânico não teve ferimentos e ficou no local, com os outros órgãos competentes”.

3° SGT JÚNIOR CHEFE DE SERVIÇO. GUARNIÇÃO BM: ABT 0706 – 3º SGT JÚNIOR E SD MENEZES; ASM 0802 – CB GOMES E SD ED MARCOS; APOIO: – PRF, PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL.