Crime choca a população de Sericita e suspeito é preso – DPC/Abre Campo

A POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, através dos Policiais da 31ª DPC/Abre Campo, após tomar conhecimento de um estupro de vulnerável em desfavor de uma criança de 05 (cinco) anos de idade, ocorrido na cidade de Sericita, na data 29/06/2022, onde o autor de 66 (sessenta e seis) anos de idade após o fato evadiu para se apresentar posteriormente, dando início a investigação visando colher os indícios de autoria e materialidade do crime ora denunciado na ocorrência. O crime trouxe grande repercussão na cidade de Sericita.

Encerrados os trabalhos investigativos, o Inquérito Policial após relatado foi encaminhado para apreciação do Poder Judiciário com pedido de prisão preventiva em desfavor do autor devido a gravidade do crime que chocou a população de Sericita, onde que a Promotoria Pública se manifestou favorável a prisão vindo o Juiz da 1ª Vara Cível, Crime e Infância e Juventude de Abre Campo decretar a prisão preventiva do autor.

Nesta manhã de 13/07/2022, uma equipe de Policiais Civis da cidade de Pedro Leopoldo, após realizarem trabalhos investigativos, conseguiram localizar o autor na citada cidade, sendo então preso e encaminhado ao sistema prisional ficando a disposição do Poder Judiciário.

A investigação do crime de estupro foi coordenada pelo Delegado Dr. Breno Barbosa Itamar de Oliveira, com os trabalhos investigativos realizados pelos investigadores João Victor Teixeiras Camargo Diniz e Ronaldo de Assis Mamedio, os trabalhos cartorários realizados pela Escrivã Jordana Patrícia Pereira Silva de Paiva e auxiliar administrava Miliany Tolentino Coelho.

A prisão do investigado ficou a cargo dos Policiais Civis da Delegacia de Polícia Civil de Pedro Leopoldo, coordenados pela Delegada Dra. Priscila Pereira Santos, supervisionados pelo Inspetor Wesley Braga Bicalho, com os investigadores Raissa Lemos, Luciano Vilaça e Daniel Val Bento.