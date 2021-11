DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE MANHUAÇU APURA AUTORIA DE FAKE NEWS CONTRA AGENTES PÚBLICOS!

No dia 29/11/2021 a Polícia Civil de Manhuaçu desvenda autoria de ” perfis anônimos” que se valiam das redes sociais para atacar a honra da Prefeita Municipal de Manhuaçu, bem como do Presidente da Câmara de Vereadores de Manhuaçu.

Após complexas investigações, autorizações judiciais, ofícios internacionais, a polícia civil chega ao nome de A.R.D., 34 anos, sexo masculino, como sendo a do cidadão que se vale do “perfil fake” “Valéria Muniz” para atacar com palavras e fatos desonrosos, e ainda atribuindo fatos criminosos à Prefeita e ao Presidente da Câmara Municipal.

O Delegado Regional de Manhuaçu, Felipe Ornelas, esclarece que: “as ‘fake news’ e os perfis fakes/anônimos tem sido combatido durante todo o ano pela Polícia Federal e Polícia Civil, sendo objeto de crítica pelo Supremo Tribunal Federal em diversos jugados ao longo do ano, pois geram um desserviço ao país, gerando desinformação e extrapolando o direito a livre manifestação da opinião, na medida em que se valem do anonimato covarde para atacar pessoas e instituições, falsear a verdade e influenciar pessoas. A Polícia Civil de Manhuaçu vai sempre desvelar a verdade”.

As vítimas foram informadas e orientadas sobre os procedimentos processuais.

O investigado, intimado, preferiu ficar calado no seu depoimento.

A Polícia Civil de Manhuaçu mais uma vez dá uma resposta rápida à sociedade.

OBS.: Investigações continuam e em breve os perfis anônimos “Folha do Caparaó” e “Notícia de Manhuaçu” serão desvelados