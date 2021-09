Durante realização de Operação Batida Policial, nesta sexta-feira, 10, os militares deslocaram até o Córrego Pedra Lisa para verificação de denúncia que estaria ocorrendo cultivo de maconha em uma propriedade.

No local foi feito contato com os moradores e durante as buscas foram localizados 08 pés de maconha pertencentes a um menor infrator de 17 anos.

Diante do exposto o menor e materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia para demais providências