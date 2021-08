Em pouco mais de um ano ‘Novo Cangaço’ atacou ao menos 6 cidades de SP

O assalto feito por um grupo de homens fortemente armados na madrugada do dia 30/08/2021 em Araçatuba deixou ao menos três pessoas mortas e outras quatro feridas, mas não pode ser considerado um caso isolado. Em pouco mais de um ano, houve ao menos seis ataques do tipo no estado.

As ações se repetem: criminosos fortemente armados com fuzis explodem caixas eletrônicos, fazem reféns na fuga, espalham explosivos pelas ruas e incendeiam veículos para isolar a cidade.

Dois moradores estão entre os três mortos no ataque a três agências bancárias em Araçatuba (SP) na madrugada de ontem. As vítimas são Renato Bortolucci, empresário dono do posto São João, e o professor de educação física Márcio Victor Possa da Silva. Os nomes foram confirmados pela Prefeitura de Araçatuba. A idade das vítimas não foi informada. Renato era casado e deixa duas filhas. Ele estava em um bar com amigos e a mulher na hora em que o ataque teve início. Ele a deixou em casa e voltou para o local onde a quadrilha estava praticando os crimes para filmar a ação; no entanto, os bandidos perceberam e mataram o empresário.

Em Araçatuba, foi ação mais violenta do tipo nos últimos dois anos, comentou um policial, o grupo ainda usou drones para monitorar a movimentação de policiais.

A ação de Araçatuba só foi menos violenta se comparada com a tentativa de roubos a caixas eletrônicos de 4 de abril de 2019 em Guararema, na região metropolitana de São Paulo, que teve 11 suspeitos mortos após troca de tiros com a polícia.

Houve ainda casos assim em Ourinhos, Jarinu, Botucatu, Araraquara e Mococa, seguindo as mesmas estratégias vistas ontem. A polícia ainda não esclareceu o crime nem encontrou seus autores.

Com informações do R7.