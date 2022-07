EM SEGUNDA FASE DE INVESTIGAÇÕES POLÍCIA CIVIL PRENDE TRÊS INVESTIGADOS DE PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO DE PROFESSOR DE ZUMBA OCORRIDO EM LAJINHA

A Polícia Civil através da Delegacia de Polícia de Lajinha deflagrou nesta data de 29/6/22 operação policial com a finalidade de prender temporariamente demais suspeitos de envolvimento no crime de homicídio qualificado que vitimou um homem, professor de Zumba, na cidade de Lajinha no dia 26/05/2022.

Além das três prisões, também foi cumprida a prorrogação da prisão temporária por mais 30 dias, em relação ao primeiro suspeito preso no dia 31/05/2022, o qual foi um dos responsáveis pela execução do crime.

A diligência foi coordenada pelo delegado de polícia titular da unidade policial civil de Lajinha, Dr. Henrique Mateus Rabello e teve apoio de policiais civis das comarcas de Manhuaçu, Manhumirim e Mutum.

Ao todo, a operação contou com quinze policiais.

As prisões foram realizadas na cidade de Ibatiba/ES onde foi presa uma mulher, que atuou na execução do crime. Também foram presos um casal de suspeitos nas cidades de de Iúna/ES e Irupi/ES, os quais figuraram como mandantes do crime. Além disso, na ação policial foram cumpridos mandados de busca e apreensão com a finalidade de busca de elementos importantes à investigação policial.

As segregações cautelares foram decretadas pela justiça de Lajinha tendo em vista a demonstração de fundadas razões de participação dos investigados no assassinato e por se mostrarem necessárias para a conclusão das apurações em curso.

Diante da presença de diversos indícios de autoria mediata em relação à mandante, durante interrogatório a suspeita presa manifestou interesse em colaborar com as investigações e confessou o crime de mando. Segundo a investigada, a mesma pagou pela contratação da empreitada criminosa a quantia de R$10.000,00.

As investigações serão concluídas no prazo de 30 dias, com parte dos envolvidos presos, até que o inquérito policial seja encaminhado à Justiça Publica.